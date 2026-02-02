La temporada 4 de 'Los Bridgerton' acaba de llevarse una gran decepción: la serie se queda sin ser número 1 de Netflix en todo el mundo

El regreso de 'Los Bridgerton' estaba llamado a ser un auténtico acontecimiento, ya que sus tres primeras entregas se encuentran todas ellas en la lista de las series más vistas de toda la historia de Netflix. Ya veremos si la temporada 4 también lo consigue, pero por lo pronto acaba de llevarse una gran decepción, ya que se ha quedado sin ser número 1 de la plataforma en todo el mundo.

En qué países se ha quedado sin el número 1

En concreto, la temporada 4 de 'Los Bridgerton' ha tocado techo por ahora siendo número 1 de Netflix en 86 países al mismo tiempo. Es un dato muy bueno, pero se queda lejos de ser algo histórico. ¿En qué lugares no ha conseguido llegar a lo más alto? Desde Flixpatrol se aclara que en Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia, Taiwan y Vietnam.

De todos ellos, Japón es el territorio más importante donde la temporada 4 de 'Los Bridgerton' ya no es que no haya llegado al número 1, es que ha tenido un recibimiento bastante frío. Llegó al número 5 pero al día siguiente ya había caído hasta la décima posición y no ha remontado. De hecho, lo más probable es que acabe desapareciendo rápidamente de la lista en ese país.

Con todo, lo realmente importante serán los datos globales de visualizaciones. Será este próximo martes 3 de febrero cuando Netflix los haga oficiales a través de Tudum. Su primer gran objetivo será superar los 66 millones que lleva ya 'Él y ella', algo que no va a conseguir durante su primera semana, pero ya veremos a largo plazo...

Os recuerdo que la temporada 4 de 'Los Bridgerton' se va a lanzar en dos tandas de episodios, por lo que habrá que esperar hasta el 26 de febrero de 2026 para verla completa y aún más para que los datos de visualizaciones sean totalmente fiables.

