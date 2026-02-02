Por qué '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' sigue siendo absolutamente mágica casi 40 años después de su estreno y nadie ha logrado replicarla

Hemos visto muchas películas que combinaban animación y acción real con resultado fabulosos, pero ninguna lo ha conseguido hacer de una manera tan orgánica y perfecta como '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'.

La película de Robert Zemeckis ya es una obra de culto inigualable, y es que aunque ya casi han pasado 40 años desde su estreno, no todo el mundo quiere repetir el infierno que fue rodarla.

Lo bueno, cuesta

Como nos explica Dani Mangas en No son como las demás, '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' es una película muy difícil de imitar en todos los sentidos. Es una película noir, con su investigador derrotado, una femme fatal, y un asesinato de por medio, pero le metemos un cóctel de gags, dibujos animados y mamporrazos que termina hilando todo de miedo contra todo pronóstico.

Y es que desde el primer momento la producción fue muy complicada, con cada detalle del rodaje en acción real siendo medido para que los animadores pudieran trabajar luego sobre los planos para insertar a los personajes dibujados. Supuso un trabajo titánico de coordinar a todos los departamentos para sincronizar cada fotograma, con coreografías y tiempos medidos al segundo.

Las sombras, los reflejos, las miradas de los actores, objetos que se mueven... Todo tenía que estar perfectamente dispuesto para que no hubiera ningún error posible cuando los animadores hicieran su magia. Así, cuando los dibujos animados entran en acción, su aparición en el celuloide es perfectamente creíble y no choca con la interpretación de los actores.

Y, por si fuera poco, Disney y Warner consiguieron ponerse de acuerdo para que los personajes de las dos casas apareciesen en la película para demostrar que Hollywood era una ciudad plagada de todo tipo de "dibus"... ¡Casi nada!

Bob Hoskins hace un trabajo monumental como Eddie Valiant, y supo adaptarse a la perfección a esta producción tan complicada, actuando en todo momento como si su compañero animado estuviese a su lado. Una lección magistral por parte de Hoskins y una maravillosa película de cine negro que no se podría hacer hoy en día. Aunque en este caso es porque tenemos una obra de artesanía llena de amor y dedicación que es casi imposible de replicar en los tiempos que corren.

