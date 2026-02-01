Antena 3 y La 1 sigue disputándose a los televidentes españoles. Así queda la primera batalla de audiencias del año

2026 comienza de manera muy similar a como acabó 2025 en cuanto a audiencia televisiva se refiere. La 1 cerró el año con golpetazo sobre la mesa, logrando una victoria a Antena 3 por segundo año consecutivo en la franja de las Campanadas gracias al equipo formado por Chenoa y Estopa.

Pasadas las uvas, los televidentes españoles han seguido la rutina que llevaban. Los datos de Barlovento Comunicación confirman que Antena 3 comienza el año liderando por quinto año consecutivo gracias a un 12,9% de share. Su victoria se consuma sin necesidad de lanzar nuevos formatos, sino confiando en la fuerza de 'El Hormiguero', 'Pasapalabra', 'Sueños de libertad', 'La ruleta de la suerte' o el telediario de A3 Noticias. La cadena tiene una diferencia más o menos holgada con el resto de la parrilla, y ha subido incluso un 0,3% con respecto a enero del año pasado.

Pese a quedarse en segundo puesto, La 1 (12,2%) es la cadena que ha tenido mayor crecimiento con respecto al año pasado, con casi dos décimas más y marcando su mejor dato en 14 años. El fútbol le ha ayudado un poco a ello. La emisión más vista del año es de momento el partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid, que acumuló 3.519.000 de audiencia media y 25,6% de cuota. Además de esto, las mañanas ponen a la cadena de ganadora (16.9%) gracias a programas como 'La hora de La 1' o 'Mañaneros 360' que presentan sus mejores datos de la historia.

Telecinco (8.5%) mejora sus datos de diciembre, pero no lo suficiente para superar a las autonómicas (que se quedan con el tercer puesto con 8,7%) ni para evitar marcar el peor enero de su historia y a la vez el tercer peor mes de su historia. El final de 'La isla de las tentaciones 9' y 'GH Dúo' han servido para levantar la cadena estas semanas. También les ha funcionado muy bien 'Casados a primera vista', con un gran estreno liderando su franja con el 13%.

La sorpresa con Mediaset ocurre en Cuatro (6,1%). El canal sube dos décimas con respecto a diciembre, y hace una discreta subida de 0,1 con respecto a enero del año pasado. Entre sus formatos más exitosos están 'En boca de todos', 'Horizonte' y Noticias Cuatro. El programa de Íker Jiménez llegó para sustituir 'First Dates' en su paso por Telecinco y parece que está funcionando. LaSexta (6%) , por su parte, tiene una bajada de 0,4 con respecto al año pasado, y ni siquiera sus efectivos formatos informativos ayudan al mayor descenso en las cadenas principales.

