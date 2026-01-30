Número 1 de Prime Video en 50 países. La película con dos estrellas de Marvel y DC que acaba de estrenarse y arrasa en Amazon

Algo que tiende a suceder con los estrenos cinematográficos de Prime Video es que los lanzamientos llegan rápidamente a lo más alto, algo que en buena medida se debe a la falta de competencia. El nuevo ejemplo de ello es que 'Los hermanos demolición' acaba de estrenarse y, tal y como aclara Flixpatrol, ya es número 1 de la plataforma de Amazon en 50 países.

Qué es 'Los hermanos demolición'

'Los hermanos demolición' cuenta la historia de dos hermanastros muy distintos entre sí y que llevan varios años distanciados, pero todo cambia tras la muerte del padre de ambos. Pronto queda claro que se trata de un asesinato, lo que les llevará a investigar lo sucedido y toparse con multitud de peligros a lo largo del camino.

Es evidente que uno de los principales ganchos de 'Los hermanos demolición' es que sus dos protagonistas están interpretados por Jason Momoa y Dave Bautista, uniendo así a una estrella de DC con otra de Marvel. De la química que transmitan va a depender mucho el disfrute de los espectadores con ella.

Por mi parte, otro motivo para tener curiosidad por ella era que detrás de las cámaras tenemos a Ángel Manuel Soto, un director que saltó a la fama hace tres años gracias a 'Blue Beetle'. Confieso que me parece una de las películas más entretenidas del DCEU, por lo que esperaba que no fuese flor de un día.

¿Merece la pena 'Los hermanos demolición'?

Si nos fiamos de la opinión de la prensa especializada, lo cierto es que es bastante positiva, ya que consigue un 79% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Por tomar como referencia otras estrenos similares de Prime Video, 'G20' se quedó el año pasado en un 55%, mientras que 'Jefes de Estado' logró un 68%. Sale ganando 'Los hermanos demolición'.

Por mi parte, aproveché para verla anoche y la verdad es que no quedé muy entusiasmado con ella. Por un lado, arranca bien y la dinámica inicial entre los personajes de Momoa y Bautista resulta efectiva, pero el interés baja de forma pronunciada cuando tienen que ponerse un poco más serios a medida que la amenaza a la que han de hacer frente resulta más clara.

Eso sí, hay varias escenas de acción llamativas, incluyendo un homenaje bastante claro a 'Old Boy' que obviamente no está al mismo nivel que la mítica secuencia de la película de Park Chan-Wook, pero sí que sirve para añadir más energía a una película que hay momentos en los que está muy cerca de caer en lo mediocre.

El bagaje final es que no es una mala película, pero tampoco es una especialmente memorable. Vamos, que para matar un rato aburrido y poco más.

