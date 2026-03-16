¡No ha podido ser! 'Sirat' pierde los dos Óscar a los que estaba nominada y Oliver Laxe se vuelve a España de vacío

Honestamente, no creo que hubiera nadie en España levantado de madrugada un lunes con la esperanza de ver a Oliver Laxe subir al escenario del Dolby Theatre para recoger cualquiera de los dos Óscar a los que estaba nominado por 'Sirat', pero, aún así, siempre hay una pequeña parte de nuestro cerebro que, de manera inevitable, nos hace pensar "Oye, ¿y si...?". Finalmente no ha sido así, claro, y la película de Laxe, la vigesimosegunda española en ser nominada a mejor película de habla no inglesa desde 1958, se ha ido de vacío. Qué le vamos a hacer.

Laxeriedad de estos premios

La categoría más importante, la de mejor película de habla no inglesa, era prácticamente imposible desde el mismo momento en que 'Valor sentimental' se alzó con 9 nominaciones totales, 'El agente secreto' con 4 y 'Sirat' se tuvo que conformar con 2: esta y sonido. Habría sido bonito un relato de David contra Goliat, pero la verdad es que David ya nació endémico y con una honda sin fuerza.

Al final, la categoría de mejor película de habla no inglesa se la ha llevado 'Valor Sentimental', tras una dura pugna a lo largo de los últimos meses, y la de mejor sonido ha sido para 'F1', una estatuilla más que merecida: estar nominado entre tantos titanes ya era suficiente premio.

Y ahora, ¿qué? Lo cierto es que las películas españolas están en un buen momento, con 3 nominaciones en los últimos 6 años (sobre todo después de aquel terrible periodo de 15 años sin una sola mención en los Óscar, entre 'Mar adentro' y 'Dolor y gloria'), y nunca se sabe lo que puede pasar el año que viene. ¿Sorprenderá Laxe con su nueva película, que no para de anunciar como la revolución del cine? ¿Es el momento del retorno de Almodóvar? Solo el tiempo lo dirá.

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