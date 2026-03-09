Los Oscars siguen demostrando que la animación les importa un pepino. Otro año más que los académicos no ven las películas nominadas si no es con sus hijos

Ya estamos en tiempo de descuento para la gala de los Oscars 2026 y la verdad es que no está nada claro respecto a los ganadores. Algunas categorías están muy ajustadas y no terminan de definirse ni por los Globos de Oro ni por los premios de los sindicatos.

Y luego están los premios en las categorías de animación. Que vuelven a traer polémica porque, una vez más, a los académicos "los dibujitos" les importan un pepino.

Animation is Cinema, por favor

"La animación no es un género, es un medio" y "la animación es cine", dijo Guillermo del Toro en 2023 cuando recogió el Oscar por su 'Pinocho'. Pero a pesar de que en los últimos años la Academia nos ha dado bastantes alegrías apostando por ganadores más "indies", los académicos siguen sin prestar atención al cine de animación y lo vuelven a dejar relegado como un arte menor.

Según reportan desde ToonHive, va otro año que varios miembros de la academia han decidido no votar en la categoría a Mejor película de animación porque ni siquiera han visto las películas nominadas.

"Cuando mis hijos eran pequeños, estaba mucho más al día con esta categoría. Pero ahora ya no, así que me voy a quedar fuera", dijo un votante anónimo.

Varias cosas mal por aquí.

Por un lado, que se considere que algunas películas no son dignas de verse por no ser en acción real. O que como tiene un CGI hiperrealista como 'Avatar' o el remake de 'El rey león', ya nos las podemos saltar y pasar a otra categoría más interesante. Además seguimos con la concepción completamente errónea de que el cine de animación es únicamente "para niños", cuando es un medio en el que se pueden contar todo tipo de historias, como también han demostrado documentales como 'Flee' o el drama para adultos 'Memorias de un caracol'.

Pero aunque muchas películas de animación estén dirigidas a un público infantil, esto no las hace menos dignas ni menos artísticas ni menos merecedoras de la atención de la academia. Siguen teniendo un trabajo monumental detrás, tanto de dirección, guion, fotografía, actuación, diseño, y el resto de categorías en las que se premian a las películas en acción real.

Y, sin embargo, las películas de animación se quedan sistemáticamente fuera de todas a excepción de reconocimientos por sus bandas sonoras y tenemos que confiar en los Annie Awards para que se valore el trabajo del cine de animación.

Por desgracia, no es la primera vez que los académicos reconocen que no se están molestando en ver las películas de animación nominadas, llegando a confesar que tan solo votan para favorecer las películas animadas de sus colegas. Y tiene pinta de que tampoco lo va a ser, por lo menos no hasta que cambien muchas cosas en la Academia.

El desaire al cine de animación continúa un año más, y la victoria de 'Las guerreras K-pop' parece inevitable porque, muy posiblemente, es la única película animada a la que que los académicos han decidido dar una oportunidad, al menos por el impacto cultural que ha tenido. Aunque quizás nos den una sorpresa y se lo concedan a 'Zootrópolis 2', simplemente por venir con el sello de confianza de Disney, que eso seguro que también les suena de algo.

