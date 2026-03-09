Los protagonistas de 'One Piece' de Netflix se mueren por llegar al arco más impactante del anime. Si corren mucho igual en menos de 10 años están ahí

La temporada 2 de 'One Piece' está a puntito de caramelo, porque el live action regresa este 10 de marzo a Netflix para llevarnos a la siguiente etapa de la aventura. Esta nueva temporada nos meterá de lleno en la Grand Line para arrancar la saga de Arabasta, pero los protagonistas de la serie tienen clarísimo que no quieren quedarse ahí.

Una batalla que lo cambió todo

La segunda temporada de 'One Piece' nos llevará a Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, pero los fans del anime aún saben que quedan muchas sagas y muchas islas por delante. Pero Iñaki Godoy y Taz Skylar, Luffy y Sanji en el live action, saben que quieren llegar, como mínimo, hasta Marineford.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que, mientras tenga sentido para nosotros seguir haciendo la serie, si estamos contentos haciéndola, si la calidad sigue siendo buena y, además, si el público sigue queriendo ver la historia, entonces, si tiene sentido, haremos que siga funcionando", dijo Godoy a Hipertextual. "Como mínimo, personalmente, tengo muchas ganas de llegar a todo lo relacionado con Marineford. Como mínimo".

Aunque es uno de los arcos más dramáticos de todo el anime, y también se centra en una de las mayores tragedias para Luffy, es un momento monumental en la historia de 'One Piece'. Cargado de secuencias épicas, con todos los grandes jugadores dejándose caer por la batalla, y que sin duda marca un antes y un después para Luffy.

Así que, si el live action lo lleva a cabo correctamente, puede ser todo un regalazo para Godoy a la hora de interpretar a Luffy. Aunque, claro, todavía queda muchísimo camino que andar hasta que la serie de Netflix llegue hasta allí.

"¿Cuánto tiempo tardaríamos? ¿Unos diez años?", le preguntó Taz Skylar, aunque Godoy tiene claro que: "No, no, no creo que lleguen a ser diez años. Creo que serán solo unos pocos años más. No tengo una respuesta exacta, pero creo que estamos más cerca de lo que pensamos".

Parece que desde Netflix han querido pillar carrerilla para evitar que la espera entre temporada se alargue demasiado. La tercera temporada de 'One Piece' ya está en producción y quizás podamos esperar su estreno para 2027... A ver si hay suerte y efectivamente no tenemos que estar diez años hasta llegar a Marineford.

