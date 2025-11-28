La temporada 3 de 'One Piece' prepara la llegada de nuevos villanos con más fichajes: Netflix ya tiene a dos de los miembros más peligrosos de Baroque Works

Ha arrancado oficialmente la producción de la tercera temporada de 'One Piece' de Netflix, así que estas semanas estamos teniendo unas cuantas sorpresas en cuanto a los nuevos fichajes. Ya sabemos que Xolo Maridueña será Portgas D. Ace y Cole Escola será Mr. 2 Bon Clay, pero en Netflix no han acabado de pasar lista con Baroque Works y ahora han desvelado nuevos miembros del reparto.

La crème de la crème

Ya tenemos a Bon Clay, y también a Sir Crocodile y Miss All Sunday, pero aún quedan muchos miembros de Baroque Works en el aire. Dentro de esta organización criminal, dos de los individuos más poderosos son Mr. 1 y Miss Doublefinger, que causarán su tanda de problemas a los Sombrero de Paja en Arabasta.

Ahora Netflix ha desvelado sus fichajes: Awdo Awdo será Mr.1 y Daisy Head será Miss Doublefinger. Este será uno de los primeros papeles más relevantes de Awdo, mientras que Head ha aparecido anteriormente en 'The Sandman' y 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'.

Si seguimos a este ritmo, podemos esperar que desde Netflix sigan desvelando más fichajes y quizás otros miembros de Baroque Works como Mr. 4 y Miss Merry Christmas.

Mientras tanto, ya tenemos claro que nuestra travesía continúa el 10 de marzo de 2026 con la segunda temporada de 'One Piece', que ya tiene previsto introducir a Tony Tony Chopper a la tripulación de Luffy. Ahora queda por ver si la segunda y la tercera temporada de 'One Piece' funcionan tan bien como la primera y Netflix no pega el guillotinazo a la serie.

