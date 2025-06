'One Piece' de Netflix ya ha enseñado a su Tony Tony Chopper. No es el peluchito que esperábamos pero creo que su inquietante diseño ha dado de lleno en el clavo

Si esperábamos que la segunda temporada de 'One Piece' llegase este verano, el TUDUM nos ha dejado con una jarra de agua fría al confirma que los nuevos capítulos no llegaran hasta 2026. Eso sí, por lo menos nos hemos quedado con una actualización que ya veníamos deseando: el primer vistazo a Tony Tony Chopper en el live action de Netflix.

Es horrible, me encanta

Hay muchos aspectos de 'One Piece' que son difíciles de trasladar a la acción real... empezando por algunos miembros de la tripulación de Luffy. Y el primero que iba a dar problemas era Chopper, el médico del grupo que además es un renito parlante.

Desde que se confirmó la segunda temporada los fans empezaron a teorizar sobre su posible aspecto: si sería un niño maquillado como en 'Sweet Tooth', si seria un animatrónico como Grogu o, lo que ha terminado pasando, un personaje animado en CGI hiperrealista.

Aunque en general el nuevo Chopper ha tenido una bienvenida bastante cálida entre los fans, ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y no han faltado las críticas pidiendo a Netflix un rediseño como el de Sonic. Pero la verdad es que creo que no hace falta, y que el mal rollo que pueda dar este Chopper está completamente justificado.

Al movernos en el mundo del anime, y más con la chibificación que ha ido sufriendo Chopper a lo largo de los años, casi nos hemos olvidado de que en realidad Chopper no tendría que ser tan mono. Porque, a ver, es un reno que anda en dos patas y habla, está sacado de una pesadilla un poco turbia.

Ya en la introducción del personaje nos dejaron claro que Chopper tiene un aspecto inquietante: es un animal, pero no del todo. Originalmente era un reno con nariz azul que se comió una Fruta Hito Hito que le dio la habilidad de convertirse en una forma humana completa y una forma híbrida de humano y animal... Y su aspecto hizo que el resto de renos de su manada le hicieran aún más bullying.

Chopper es un paria que solo encontró un hogar cuando el doctor Hiriluk decidió adoptarle, pero debe tener un cierto aspecto inquietante. Y aunque el diseño de Netflix tiene un cierto punto mono (que además seguro que vende miles de millones de peluches) sigue teniendo ese puntillo malrollero e irreal.

Porque no nos olvidemos que la primera reacción que tuvieron Luffy y Sanji al conocerle fue intentar comérselo como su fuera cualquier otro animal (y que Luffy lo ha visto como "comida de emergencia" en alguna que otra ocasión).

No es un peluche, es un renito con dientacos y ojos de animal y pezuñas... Lo que sería Chopper si de verdad existiera. Y sí, al CGI le falta cierto pulido y no es tan expresivo como querríamos que fuera... Pero es a lo que nos enfrentamos cuando dejamos de lado el medio superior de la animación de toda la vida, porque al final hay cosas que solo funcionan del todo bien en animación.

Cuando lo vi por primera vez, tengo que admitir que no me gustó un pelo... Pero cuanto más lo veía y más le vi hablar y moverse me ha sido imposible no enamorarme de este primer vistazo a Chopper. Creo que han encontrado el equilibrio justo entre las dosis de horripilante que debe ser y el puntito adorable por el que amamos a Chopper, y la voz de Mikaela Hoover también ayuda muchísimo a esto último.

Además su introducción ya nos ha dejado ver lo mejor del personaje con algunos de sus gags más recurrentes. Así que se puede decir que le han pillado el punto perfectamente a Chopper... Y contra todo otro argumento, parece que Eichiro Oda está a tope con el renito.

"La clave para la segunda temporada es, por supuesto, nuestro extraño animal parlante. Después de un extenso periodo de pruebas y refinamiento por parte del equipo, ¡por fin ha llegado el momento de desvelarlo!", escribió el creador del manga. "Desde su forma, y su pelaje, y sus expresiones y su voz, e incluso la luz y la simulación de gravedad, un equipo entero de talento mundial ha unido sus habilidades para traer a Tony Tony Chopper a la vida, y ya está listo para presentarlo al mundo".

Parece que Oda está contento con cómo les ha salido el niño. Ahora solo falta verle en acción y comprobar si su historia nos va a partir el corazón tan bien como lo hizo en el manga y en el anime.

