Disney anuncia cambios en su calendario de estrenos y la gran perjudicada es una de las películas de ciencia ficción más esperadas de 2026

Disney acaba de anunciar cambios en su calendario de estrenos para 2026 y 2027, lo cual se ha traducido en movimientos en las fechas de lanzamiento de tres de sus largometrajes. Eso sí, dos de ellos han adelantado su llegada a los cines, mientras que una de las películas de ciencia ficción más esperadas de 2026 ha sido retrasada varios meses.

Los tres títulos afectados han sido 'Noche de bodas 2', 'The Dog Stars' y 'Gatto'. Por un lado, la película de terror protagonizada por Samara Weaving y Kathryn Newton adelanta un par de semanas su estreno, pues estaba previsto que la secuela de 'Noche de bodas' llegase a los cines el 10 de abril de 2026 y ahora lo hará el 27 de marzo de ese año.

Se retrasa la nueva de Ridley Scott

Este movimiento se debe sin duda a que 'The Dog Stars', la nueva película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, ha pasado del 27 de marzo al 28 de agosto de 2026. Un movimiento extraño, ya que no suelen estrenarse títulos demasiado potentes en agosto, aunque justo este año también está previsto que llegue entonces 'Coyote vs. Acme'.

Por si no la tenías ubicada, ya que su campaña promocional todavía no ha arrancado, 'The Dog Stars' es la adaptación de la novela 'La constelación del perro', la cual nos sitúa en un mundo postapocalíptico en la que un virus ha arrasado con casi toda la humanidad. Y encima los pocos supervivientes tienen que hacer frente a unos carroñeros errantes llamados Segadores.

Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce y Benedict Wong encabezan el regreso al género de un director al que debemos títulos como 'Alien, el octavo pasajero', 'Blade Runner' o 'Marte'. Imposible no morirse de ganas de verla.

Por último, la nueva película de Pixar dirigido por Luca Casarosa, también autor de la estupenda 'Luca', cuenta la historia de un gato negro en problemas con la familia felina cuya vida cambia cuando conoce a una música callejera. Aquí hay buenas noticas, pues Disney ha adelantado su estreno del 18 de junio al 5 de marzo de 2027.

