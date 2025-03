Las mejores películas de Netflix en 2025 (por ahora)

En Netflix llevan muchos años apostando a lo grande por el cine y no piensan dejar de hacerlo. De hecho, este año han estrenado 'Estado Eléctrico', la película más cara de la plataforma hasta la fecha. Eso sí, no es un título especialmente memorable, por lo que se ha quedado fuera de mi selección con las mejores películas de Netflix en 2025.

A continuación encontraréis la lista con los mejores largometrajes de la plataforma de lo que llevamos de año -si se os quedan cortas las elegidas, os recuerdo que también tenemos una selección con las 14 mejores películas de Netflix en 2024-. Obviamente, el artículo irá actualizándose a medida que se estrenen más películas que merezcan ser incluidas aquí. Sin más que añadir, vamos con las elegidas:

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

'Nº 24'

Dirección: John Andreas Andersen. Reparto: Sjur Vatne Brean, Erik Hivju, Philip Helgar, Magnus Dugdale, Jakob Maanum Trulsen

Película bélica noruega estrenada en cines en su país de origen y distribuida por Netflix en el resto del mundo que explora un episodio de la II Guerra Mundial poco conocido: el papel de Gunnar Sønsteby en la resistencia ante los nazis. Con un toque patriótico innegable, estamos ante un poderoso drama que no esquiva la reflexión sobre los cuestionables métodos utilizados por su protagonista, algo en lo que se incide de forma bastante acertada en la parte de película situada en la actualidad.

'La vida según Philomena Cunk' ('Cunk on Life')

Dirección: Al Campbell. Reparto: Diane Morgan

Este genial personaje interpretado por Diane Morgan ya había protagonizado una de las mejores series de Netflix en 2023 y este año regresó en una nueva coproducción con BBC en forma de falso documental de lo más divertido pese a ser ligeramente inferior a su predecesora. Repleto de frases hilarantes y una mala leche muy de agradecer, estamos ante una parodia de lo más acertada de la sociedad actual. En su contra tiene que quizá se alarga un poco más de lo necesario.

Crítica de 'La vida según Philomena Cunk'

'Plankton, la película' ('Plankton: The Movie')

Dirección: Dave Needham. Reparto: Mr. Lawrence, Jill Talley, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Carolyn Lawrence

He de reconocer que nunca he sido un gran fan del universo de Bob Esponja, ya que hay algo en ese personaje que me resulta ligeramente irritante. Sin embargo, aquí el protagonismo recae sobre un secundario obsesionado con dominar el mundo y puede que el viaje emocional que propone sea un tanto evidente, pero es un buen pasatiempo y tiene algún que otro momento bastante simpático.

'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas' ('Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl')

Dirección: Nick Park, Merlin Crossingham. Reparto vocal: Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith

20 años de su anterior aventura larga en la estupenda 'La maldición de las verduras', Wallace y Gromit vuelven a protagonizar una película que si bien se queda un poco por debajo de la anterior, también ofrece un gran entretenimiento con un acabado visual más depurado -ninguna película de Aardman se había visto tan bien- y unos cuantos escenas muy divertidas.

Crítica de 'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas'

En Espinof | Las 14 mejores películas de suspense y thrillers de Netflix

En Espinof | Las 14 películas de Netflix más vistas de la historia. La ciencia ficción y la acción arrasan en la plataforma