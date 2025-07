Las mejores películas que ver en SkyShowtime en 2025

El año sigue avanzando a buen ritmo y cualquier momento es bueno para repasar lo más destacado de la cosecha cinematográfica. En Espinof ya hemos hecho un repaso a las mejores películas de Netflix en 2025, el mejor cine del año en Prime Video, las mejores películas de 2025 que podemos ver en Disney+ y el mejor cine que ver en Max en 2025. Hoy toca hacer una parada en SkyShowtime.

A continuación encontraréis un repaso a las 7 mejores películas que ver en SkyShowtime en 2025. En esta ocasión me he desviado un poco del criterio habitual, ya que he priorizado aquellas películas que la plataforma ha estrenado en streaming a lo largo de los meses que llevamos de año, sin importar que se vieran o no en cines durante 2024.

Como siempre sucede, se han quedado fuera algunos títulos estimables. En concreto, mis últimos descartes han sido 'Smile 2', 'MaXXXine', 'Sonic 3' y 'No hables con extraños'.

'Anora'

Dirección: Sean Baker. Reparto: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Aleksei Serebryakov y Darya Ekamasova

La gran triunfadora de los últimos Óscar se vendió inicialmente como la versión más realista de 'Pretty Woman', algo que encaja bien con sus primeros minutos, pero luego se convierte en otra cosa diferente e incluso mejor. Soy consciente de que no todo el público conecta por igual con el giro en el tono que propone Sean Baker, pero yo disfruté de lo lindo con ese apuesta por un enfoque más cómico para un relato tan complicado.

Crítica de 'Anora' | Verla en SkyShowtime

'Bikeriders: La ley del asfalto'

Dirección: Jeff Nichols. Reparto: Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus

Un estupendo acercamiento al cine de moteros con una vocación tanto de mostrar todo aquello por lo que esos grupos gozaron de una gran popularidad hace varias décadas en Estados Unidos como en la necesidad de deconstruirlo y mostrar también su lado menos amable, llegando incluso a coquetear con dejarlo en ridículo. Todo ello para dar forma a una película dentro de un tipo de cine que ya rara ves se hace en Hollywood en la que también destaca su excelente reparto.

Crítica de 'Bikeriders: La ley del asfalto' | Verla en Netflix

'Gladiator 2'

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Denzel Washington

Una secuela que tardó más de 20 años en llegar y que quizá decepcionó a muchos que esperaban que Ridley Scott apostase por el mismo sentido de la épica de la primera entrega. En su lugar se opta por potenciar más el espectáculo con un enfoque un tanto mamarracho que permite pasar un gran rato a cualquiera que esté dispuesto a aceptarlo.

Crítica de 'Gladiator 2' | Verla en SkyShowtime

'Robot salvaje'

Dirección: Chris Sanders. Reparto vocal: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill, Catherine O'Hara

Chris Sanders ha demostrado que es uno de los mejores directores de cine animado de nuestro tiempo y mientras otros hacen versiones en imagen real de sus grandes éxitos, él apostó por una historia original para dar forma a una aventura tan divertida como emocionante que supera con creces a los últimos trabajos de Disney o Pixar.

Crítica de 'Robot Salvaje' | Verla en SkyShowtime

'Snack Shack'

Dirección: Adam Carter Rehmeier. Reparto: Conor Sherry, Gabriel LaBelle, Mika Abdalla, David Costabile, Nick Robinson

La menos conocida de todas es también una de las mejores, ya que esta comedia juvenil situada a principios de los años 90 tiene un toque genuino que la eleva muy por encima de otras producciones similares que solamente tiran de nostalgia. En el peor de los casos te vas a encontrar una película entretenida y entrañable, pero si conectas más emocionalmente con ella, como fue mi caso, disfrutarás aún más con ella y te dejará una huella que durará mucho más allá de la aparición de sus títulos de crédito finales.

Verla en SkyShowtime

'Transformers One'

Dirección: Josh Cooley. Reparto vocal: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne, Jon Hamm

La saga Transformers fue sinónimo de gran éxito en taquilla durante muchos años, pero su imagen ha quedado algo dañada y últimamente le cuesta bastante más. Estoy convencido de que ese es uno de los motivos de que esta entretenidísima aventura pinchase en cines, ya que lo tiene todo para que tu niño interior se lo pase en grande con ella, sin importar lo previsible que pueda ser.

Crítica de 'Transformers One' | Verla en SkyShowtime

'Wicked'

Dirección: John M. Chu. Reparto: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum

El salto al cine del famoso musical de Broadway fue uno de los grandes fenómenos de taquilla del año pasado y todo apunte a que 'Wicked 2' también va a arrasar. Aquí encontraréis un musical grandilocuente en la línea de los que se hacían antes en Hollywood con un gran reparto y una energía contagiosa para sobreponerse a cualquier limitación y hacer así vibrar al espectador.

Crítica de 'Wicked' | Verla en SkyShowtime

