'Pretty Woman': Julia Roberts y Richard Gere se enamoran en la comedia romántica por excelencia de los 90

'Pretty Woman' es probablemente una de las películas que más veces se ha emitido en abierto en la televisión nacional española. Su buen funcionamiento en audiencia hace que los programadores recurran a ella de forma habitual y esta noche será Telecinco la que emita esta cinta dirigida por el ya fallecido Garry Marshall a partir de las 22:00 en Cine 5 Estrellas.

Julia Roberts se mete aquí en la piel de Vivian Ward, una prostituta que es contratada para pasar una noche con Edward Lewis (Richard Gere), un atractivo hombre de negocios. La química entre ellos surge y él decide seguir contando con los servicios de ella durante todo una semana, siendo entonces cuando las cosas empiezan a complicarse...

He de confesar que siempre he sentido cierta debilidad por las comedias románticas, subgénero en el que 'Pretty Woman' lleva tiempo siendo destacada como la gran exponente del mismo durante los años 90 y todo un clásico moderno. Es un título que se ha ganado con honores, pero yo personalmente nunca he conectado tanto con ella como no pocos amantes del séptimo arte.

No es que falten comedias románticas muy populares de esa década como 'Algo para recordar', 'Cuatro bodas y un funeral' o 'Mientras dormías' -todas ellas a mi juicio superiores a la que aquí nos ocupa., pero 'Pretty Woman' tiene un algo especial que la eleva en popularidad por encima de todas ellas. En parte quizá se deba a su inusual premisa para una cinta de estas características, pero reducirlo a eso sería un error.

Desde la sonrisa de Julia Roberts que conquistó el mundo y la convirtió en la reina de la comedia romántica de los años 90 hasta ese convincente galán interpretado por Richard Gere. Sin olvidarnos de alguna escena memorable como cuando ella vuelve a la tienda de la que la echaron el día anterior. En general, los toques más humorísticos funcionan bastante bien y ayudan a hacerla mucho más llevadera.

De hecho, es cuando se pone más seria cuando hay algo que en los varios visionados que he hecho de la película me saca de lo que sucede. Nunca he tenido muy claro qué es y cada cierto tiempo vuelva a ella para comprobarlo. Quizá hasta aproveche esta emisión televisiva para hacerlo una vez más.

La película gozó de un éxito histórico, ya que realizarla supuso un desembolso de "apenas" 14 millones de dólares y luego su recaudación mundial superó los 463 millones. Esa cifra la convirtió en el tercer largometraje más taquillero de 1990, solamente superada por los 505 millones de 'Ghost' y los 476 millones de 'Solo en casa'.