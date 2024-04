Paul Schrader quiere hacer un biopic de Taylor Swift, pero Facebook se ha entrometido en su investigación

Aún hay quien niega que Taylor Swift es un fenómeno global que ha marcado la cultura pop de los últimos años, que es un poco como negar que el agua quita la sed. Guste más o menos, cada uno de sus discos se convierte en un éxito inmediato y sus fans acérrimos (los "swifties") se cuentan por millones. Y ahora, después de que su concierto se convirtiera en la vigesimotercera película más taquillera de 2023 metiendo billetes en sus arcas a paladas, hay quien ha visto un filón.

My Taylor is rich

Paul Schrader, director de 'El maestro jardinero' y guionista de 'Taxi Driver', 'Toro salvaje' o 'La última tentación de Cristo' está absolutamente fascinado por la historia de Taylor Swift y quiere hacer una película sobre ella. Y lo ha comunicado públicamente: en Facebook -dónde si no- ha colgado una foto de su primer álbum, que publicó cuando tenía 16 años, allá por 2006, con un texto que no deja lugar a dudas.

Esta chica se convirtió en Taylor Swift. Hay una película aquí. ¿Cuál es el mejor artículo sobre el fenómeno?

La idea no es mala, pero lo que recibió en lugar de artículos fueron reacciones exageradas: "Recibí respuestas de 'Me encanta' o 'La odio' (y quejas de algún viejo). Estoy en Facebook porque a veces empieza una discusión interesante. Supongo que Taylor Swift trasciende incluso eso". Hay que decir que Schrader lleva ya un tiempo obsesionado por la cantante: hace seis años fue a un concierto suyo después de considerarla “la esencia de la fuerza vital”, por mucho que ahora niegue escucharla y estar simplemente fascinado por el fenómeno. No pasa nada por ser un swiftie, Paul.

