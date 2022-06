Qué ver si te gusta 'Elvis': 3 biopics musicales disponibles en streaming que desafiaron las convenciones del género

Los biopics musicales son cada vez más habituales, y por suerte tenemos a gente como Baz Luhrmann luchando para que sean algo más que la enésima producción hecha con plantilla para lucimiento de la estrella de turno o masajeo del músico homenajeado. Su 'Elvis' tiene algunos elementos típicos, pero es un ejercicio fastuoso que trata de insuflar vida a los rincones comunes.

Como poco, su retrato del rey del rock se aleja de las aburridas y poco imaginativas propuestas recientes -ejem, 'Bohemian Rhapsody'-. Eso nos ha despertado el gusanillo para intentar indagar en las diferentes plataformas de streaming y rescatar más biopics que prueben algo distinto. Estas tres películas ofrecen algo más que la típica historia de ascenso y caída limpiada de aspectos polémicos.

'Los últimos días' ('Last Days', 2005)

Director: Gus Van Sant. Reparto: Michael Pitt, Lukas Haas, Asia Argento, Scott Patrick Green, Kim Gordon.

Es extraño que a Hollywood no se le haya despertado la bombilla y hacer el mismo biopic musical con Kurt Cobain, pero no dudéis de que van a intentarlo en algún momento. Y probablemente no harán nada tan llamativo e interesante como este experimento de Gus Van Sant, técnicamente inspirado en sus últimos días de vida pero alegando que este personaje interpretado por Michael Pitt es ficticio.

No obstante, las similitudes son demasiado poco sutiles para que no quede claro lo que está haciendo. Y consigue capturar algo más abstracto y complejo sobre el músico atormentado desde un enfoque experimental, más interesado en observar que en relatar.

Ver en HBO Max | La crítica en Espinof

'I’m Not There' (2007)

Director: Todd Haynes. Reparto: Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin.

Nadie debería atreverse a contar la vida de Bob Dylan, porque esta es demasiado elusiva y compleja para amoldarse a una historia convencional. Martin Scorsese se intentó aproximar con dos documentales, y estos asumían que había más mentira y humo que otra cosa en su vida.

Por eso Todd Haynes recurrió a la singular idea de no contarla con un personaje, sino con seis diferentes, con seis actores distintos, cada uno reflejando un periodo diferente de su carrera. Y consigue acercarse bastante a la figura que quiere estudiar, dejando un fascinante ejercicio fílmico en el proceso.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

'Leto' (2018)

Director: Kirill Serebrennikov. Reparto: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova.

Más que intentar seguir la historia de Viktor Tsoï, el brillante rockero soviético, a Kirill Serebrennikov parece interesarle más hacer un retrato de la contracultura que se asemeje lo más posible a un lugar feliz. Rodada con mucha energía y fuerza vital, siendo tan jovial como melancólica, consigue un ejercicio fastuoso y estimulante, dinamizado con secuencias brillantes y mucha de la música que realmente importa. Todo un triunfo.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof