Pedro Almodóvar se enfrentó a Penélope Cruz cuando tenía 15 años: "Esta película no la vas a poder hacer"

Es uno de los grandes momentos de la historia de los Óscar. España llevaba encadenando tres nominaciones seguidas a la categoría de Mejor película de habla no inglesa ('Secretos del corazón', 'El abuelo' y 'Todo sobre mi madre') y ya era hora de que lo ganara, en pleno boom de lo latino en Hollywood. Y así fue: la madrugada del 26 de marzo del 2000, Penélope Cruz se subió a lo alto del Shrine Auditorium de Los Angeles y gritó el mítico "¡Peeedrooooo!" que se convirtió en un viral antes siquiera de la existencia de Internet. 'Todo sobre mi madre' había vencido, y la relación entre actriz y director se había vuelto más sólida que nunca... aunque no siempre fue así.

Mentiras y verdades

Volvamos atrás en el tiempo, hacia el primer casting que Cruz hizo para Almodóvar, tal y como ella ha relatado en el documental 'Pedro x Javis', de Movistar Plus+. Ella acababa de ver '¡Átame!' en el cine, y quedó fascinada: "Me impactó tanto que supe que quería trabajar con él", afirma. Y claro, de alguna manera se coló en la siguiente ronda de audiciones del manchego.

Penélope tenía 15 años, no había salido todavía en nada relevante y estaba enfrente de su director favorito mientras este preparaba 'Tacones lejanos'. Ella, como ya venía siendo habitual, mintió sobre su edad para acceder al casting, y no tuvo problema en decírselo a Almodóvar: "Siempre miento". Él, con una sonrisa, le respondió de manera tajante: "Entonces esta película no la vas a poder hacer, ni tus padres te dejarán, pero te llamaré".

Lo hizo, claro: en 1992 se hizo famosa gracias a 'Jamón Jamón' y 'Belle Epoque', y su fama solo creció con 'El amor perjudica seriamente la salud'. Ocho años después de aquel primer encontronazo, Cruz tuvo un pequeño papel en 'Carne trémula' junto a un tal Javier Bardem, que años después se convertiría en el amor de su vida. Almodóvar y Cruz se convirtieron en uña y carne, y él sabe por qué: "Había algo en ti que me recordaba a lo que yo fui: una mezcla de ternura y desparpajo". Y de 'Carne Trémula' a "¡Peeeedroooo!" solo fueron tres años más. Cuando hay química, el tiempo vuela.

En Espinof | El drama de Almodóvar con los Goya. Las alegrías y decepciones que han marcado la relación de la Academia con el director español más aclamado

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más