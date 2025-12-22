Después de 5 años de espera, 'Black Clover' prepara su regreso por todo lo alto. La temporada 2 del anime promete reventar los límites de la magia con su nuevo tráiler

Entre los mejores animes de fantasía recientes nunca nos puede faltar 'Black Clover', que con su estreno en 2017 se convirtió en un bombazo inmediato pero por desgracia ha ido acumulando altibajos en los últimos años.

La salud de Yuki Tabata llevó a que el manga sufriera varios hiatos y la serie de anime se encontraba en un parón indefinido desde 2021. Aunque parece que ya vamos viendo la luz al final del túnel y Asta y 'Black Clover' se preparan por fin para su regreso.

Prepara el grimorio, que salimos

Ahora que 'Bleach: Thousand-Year Blood War' está llegando a su final, se ve que en Studio Pierrot han ido recuperando el resto de series que tenían más paradas y le ha tocado el turno a 'Black Clover'.

A raíz de la Jump Festa 2026, desde Pierrot han dejado ver un tráiler de la segunda temporada de 'Black Clover' con el retorno de Asta. Y, según apunta esta nueva etapa, podemos esperar muchísima acción y que el anime reviente los límites que había establecido hasta el momento.

Ya sabíamos que 'Black Clover' se podrá ver a través de Crunchyroll, y ahora se ha terminado de confirmar que el anime regresará en algún momento de 2026. Por el momento desde Pierrot no se han mojado demasiado con la fecha de estreno tentativa, así que mejor esperarla para la segunda mitad del año.

Tampoco se conoce la duración de lo nuevo de 'Black Clover'. Aunque teniendo en cuenta que en Pierrot han cambiado el chip de trabajo y prefieren apostar por animes cortos de buena calidad, es posible que la nueva temporada ronde los 12 o 24 capítulos. Especialmente porque, a juzgar por el nuevo tráiler, parece que la animación va a subir de nivel con el regreso de la serie.

Mientras tanto y para ponernos al día, 'Black Clover' es la historia de Asta, un chico sin poderes en un mundo donde todos pueden hacer magia. Él siempre ha soñado con convertirse en el próximo Rey Mago, y cuando cae en sus manos un extraño grimorio negro por fin le llega la oportunidad de su vida.

En Espinof | Si te quedaste sin series, aquí van 6 imprescindibles animes largos que ver en streaming para engancharte durante meses

En Espinof | 10 explosivos animes de fantasía clásica que no son isekai y se pueden ver en streaming