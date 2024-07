El anime perfecto si echas de menos 'Black and Clover' se acaba de estrenar. 'Wistoria' promete ser una fantasía con toques de 'Harry Potter' y muchísima magia

Últimamente vamos bien servidos de animes de fantasía, sobre todo gracias al pelotazo que han pegado 'Frieren: Tras finalizar el viaje' y 'Tragones y mazmorras' este año. Y mientras llega el anime de 'Witch Hat Atelier' para darnos el triunvirato definitivo de animes fantasía, el estreno que se ha colado este verano en Crunchyroll es el de 'Wistoria: Wand and Sword'.

Más que un simple refrito

'Wistoria: Wand and Sword' adapta el manga de Fujimo Omori y Toshi Aoi para contarnos la historia de Will Selfort, un estudiante de la Academia Regarden que sueña con convertirse en un Magia Vander, los magos más poderosos e importantes que se encargan de proteger el mundo. Ahora bien, Will no tiene poderes mágicos, por lo que se dedica a cazar monstruos y entrenar con la espada para poder mantenerse a flote en la escuela.

A pesar de que saca unas notas estelares y le pone mucho empeño, Will se enfrenta a diario al desprecio de profesores y al acoso de sus compañeros por su falta de poderes. Aunque le echa muchísimo valor para seguir adelante cada día y poder reunirse con Elfaria, su amiga de la infancia, cuando se convierta en un Magia Vander.

Esta premisa no es especialmente novedosa, especialmente si hablamos de animes recientes. Y parece que 'Wistoria' a su manera recicla y combina muchos tropos de series como 'Black Clover' y 'Mashle: Muscles and Magic', aunque consigue darles su propio toque para dejarnos con un resultado espectacular y único a su manera.

Para bien, y muchas veces para mal, no se puede negar la enorme influencia que ha tenido la saga de 'Harry Potter' en obras posteriores. Y 'Wistoria' tampoco se libra. Una escuela de magia situada en un enorme castillo con grandes ventanales y gigantescos arbotantes, estudiantes con uniformes que utilizan varitas para conjurar magia... E incluso un protagonista con gafas redondas al que un profe con el pelo negro lamido tiene manía.

Las similitudes están ahí si queremos verlas. Pero mientras que 'Mashle' se pitorrea de ellas y huye hacia adelante con muchísimo humor, 'Wistoria' solo las usa de base estética para contarnos su propia movida y desarrollar su propio lore, que tiene muchísimo potencial y por ahora nos ha dejado unas pinceladas muy prometedoras.

Porque aunque tenga un ligero regustillo, 'Wistoria: Wand and Sword' consigue introducir ya los suficientes elementos como para picarte el gusanillo y demostrar que no es simplemente un refrito con otro envoltorio.

Especialmente gracias a su diseño de personajes y a la animación de Actas y Bandai Namco Pictures, que nos dejan unos personajes con muchísima expresividad y que resaltan aún más los momentos más intensos. Y, sobre todo, un acabado general que deja ganas de ver más del anime solo por lo bonito que es.

Especialmente porque en algunos momentos incluso parece que estamos ante una película de anime más que a una serie de temporada, simplemente por las elecciones de cinematografía, storyboard y transiciones entre secuencias. 'Wistoria' se quiere medir con los grandes animes de fantasía, y por ahora ha empezado con muy bien pie.

Si nos gusta el planteamiento de un protagonista sin poderes, y especialmente si echamos de menos 'Black Clover', 'Wistoria: Wand and Sword' promete ser más que un simple substituto. Y si somos fans de los animes de fantasía, puede que tengamos un gran bombazo entre manos.

