Lo nuevo de Andreu Buenafuente es un show entretenido, pero le faltan cosas por pulir y tiene un gran enemigo: Montoya

La noche del 8 de mayo, después de 'La revuelta', se estrenó por fin 'Futuro imperfecto'. El nuevo programa de Andreu Buenafuente le permitió brillar haciendo lo que mejor sabe hacer, incluso con un par de aspectos a mejorar. La propuesta tuvo una buena acogida en audiencias... eso sí, no fue capaz de derrocar a 'Supervivientes'.

"Si no te gusto, no lo vas a pasar bien"

Anoche llegó la primera gala de 'Futuro imperfecto', la apuesta de TVE por seguir reutilizando marcas que han funcionado en otras cadenas (y que, de momento, le está saliendo bastante bien). La propuesta era un programa de humor con Buenafuente haciendo su monólogo y algunas intervenciones estelares de colaboradores.

"Este programa tiene una misión muy clara que es reírnos de todo, de nosotros mismos para empezar. El objetivo es reír, satirizar, utilizar la libertad de expresión desde una televisión pública para tratar de desentrañar un mundo que, no nos engañemos, cada vez está más encabronado", explicó el presentador a lo largo de la gala.

Hay que reconocer que, pese a la aparente sencillez del formato, Buenafuente volvió a demostrar que hace lo que mejor se le da y, montando prácticamente el mismo espectáculo al que sus seguidores están acostumbrados, logró hacer su magia y engancharnos durante su hilarante repaso de la actualidad.

No faltaron pullas para Trump y diversos políticos en un monólogo divertido y dinámico, que no se hizo pesado a pesar de su duración y, ante todo, llevaba su sello: "Si no te gusto, no lo vas a pasar bien", advirtió desde un buen principio.

Me resultó un soplo de aire fresco, en especial para una franja del día a la que llegamos agotadas (no ayuda tampoco que La 1 retrasara la hora de arranque por enésima vez), si bien el aspecto de los colaboradores no quedó tan pulido como la fluida intervención de Buenafuente a excepción de Raúl Cimas, cuya simple presencia siempre suma.

La intervención de Tamara García Romero para hacer un informativo de actualidad alternativo tenía buenos chistes, pero el montaje dejaba una impresión algo seca y cortante, y en general rompió el buen ritmo que llevaba el programa hasta ese momento.

El giro de Silvia Abril cosplayada de Melody tuvo su gracia pero, como me suele resultar el humor de esta cómica en general, creo que terminó saturando un poco y al final del sketch la broma ya estaba demasiado desgastada. También se notó que el programa era grabado de hace días y quizá consiga un resultado mucho más redondo pegándose a la actualidad todo lo posible.

Personalmente, este primer programa me dejó buen sabor de boca y las audiencias también lo respaldaron: reunió a 1.233.000 y 12,8% de share, superando el estreno en abierto de la serie 'Eva & Nicole' en Antena 3 (11,5% y 1.133.000). Eso sí, fue insuficiente para vencer a 'Supervivientes' (1.430.000 y 20,3%).

El reality contaba con "el reclamo" del edredoning de Anita y Montoya, y parece que fue más que suficiente porque fue lo más visto del prime time. Visto lo visto, Buenafuente tendrá que ponerse las pilas y seguir al pie del cañón para continuar puliendo su propuesta, si quiere al menos lograr ser un rival a batir contra el tirón del programa de Telecinco.

