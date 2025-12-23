James Cameron ya tomó mucho de ‘Bailando con lobos’ para ‘Avatar’, pero ‘Fuego y ceniza’ es la más western de la saga

John Ford entendió como nadie la fortaleza del western para terminar de edificar una mitología inexistente para una nación “joven” como Estados Unidos, y también la necesidad de elaborarla en momentos posteriores a la guerra donde cabía apelar al patriotismo. Con un prodigioso talento para emplear la cámara de manera pictórica, dibujaba interesantes conflictos ocasionalmente contradictorios en torno a la civilización, los valores, la espiritualidad, el colonialismo y la guerra.

El contexto del lejano Oeste era bastante propicio para forjar a fuego estas ideas en la imagen “histórica” de Estados Unidos, así que nunca necesitó de salirse realmente del género (aunque luego haría sus dramas, sus cintas bélicas y hasta sus comedias). Nunca llegó a plantearse la ciencia ficción para desarrollar todo esto, aunque es un género que también se presta a crear mitos. Podría decir “Véase ‘Star Wars’”, pero realmente quien lo está ejemplificando es James Cameron.

Ya había ADN western en la primera ‘Avatar’, ya que en esencia dicha película está tomando su estructura y grandes ideas de algo como ‘Bailando con lobos’, profundizando eso sí en la urgencia de tratar el tema ecologista. Un tema más desarrollado en su secuela ‘El sentido del agua’, la más fantástica de todas además de la más familiar, pero en ‘Fuego y ceniza’ es donde retoma ideas más belicosas e intensas que conectan un poco más con la esencia del género del Oeste desarrollada por los maestros que pintaban mitología.

No es un secreto que Cameron repite muchas estructuras, especialmente propias, en estas tres películas de ‘Avatar’, algo muy reprochado por los espectadores críticos. No obstante, su manejo del tono y cómo posiciona los personajes en determinados conflictos le permite que cada película sea una variación con respecto a la anterior. ‘Fuego y ceniza’ en su registro más oscuro y contencioso, permite al cineasta contraponer sensaciones y valores sobre la guerra, sobre qué supone vivir en este territorio ficticio, sobre la espiritualidad en torno al mismo y sobre cómo defenderlo así como a la propia familia. Cosas que los maestros clásicos tocaban en el cine del Oeste.

Un nuevo mito para inspirar nuevos valores

El periodista cinematográfico Sean Fennessey señaló en sus reacciones a ‘Fuego y ceniza’ que Cameron estaba tomando bastante de ‘Corazones indomables’ de Ford. Puede parecer una boutade o algo con ánimo sensacionalista, pero es cierto que se evocan conflictos y sensaciones propias de cómo se pintaban guerras como la de la de independencia en estas películas antiguas. Los personajes principales están en conflicto sobre si abrazar más fuertemente sus valores religiosos o la mentalidad militar más práctica tanto ante la tragedia como ante un conflicto inminente. Mientras tanto, los villanos establecen una relación con la tribu del fuego que pervierten los valores tradicionales de los locales, representando cómo las relaciones entre colonos e indígenas acaban favoreciendo la expansión del dominio blanco en el “nuevo territorio”.

Los protagonistas de los westerns eran mayoritariamente hombres maduros porque las estrellas eran precisamente hombres veteranos, aunque en estas guerras luchaban muchos jóvenes que tenían que crecer a marchas forzadas en un contexto de violencia. Cameron también toma estos tropos para establecer el arco del personaje de Lo'ak, el hijo de los protagonistas, intentando encontrar su lugar en una revolución que marcará el futuro de su generación y de su planeta.

A través de todas estas líneas maestras e influencias, Cameron consolida más la propia mitología de su Pandora y trata de que esta sea capaz de comunicar e incitar a un público global a que asimile la necesidad de una revolución que preserve la integridad de nuestro planeta frente a un imperio tecnológico y militar. ¿Estaría orgulloso Ford de cómo saca adelante todo esto a través del cine? Es complicado de saber, pero es divertido especular que sí.

