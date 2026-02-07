Disney resucita 'Piratas del Caribe 6'. Este es el ambicioso plan para la nueva película de la saga liderada por Johnny Depp

En Disney llevan muchos años intentando dar con el enfoque adecuado para hacer 'Piratas del Caribe 6'. La peculiar situación que ha atravesado la carrera de Johnny Depp últimamente es solamente una de las muchas complicaciones con las que ha tenido que lidiar el estudio. Sin embargo, el proyecto ha resurgido ahora con fuerza al haber elegido ya a una nueva guionista para ocuparse de ella: Krysty Wilson-Cairns.

Es posible que el nombre de Krysty Wilson-Cairns no diga nada a algunos, pero esta guionista escocesa ha coescrito tanto '1917' -por la cual fue nominada al Óscar-, una de las mejores películas bélicas de lo que llevamos de siglo XXI, como 'Última noche en el Soho', el notable thriller realizado por Edgar Wright. No son para nada unas malas credenciales.

El plan para 'Piratas del Caribe 6'

Ha sido en The inSneider donde se ha aclarado que el cambio en la ejecutiva de Disney ha llevado a que 'Piratas del Caribe 6' pase a ser una prioridad absoluta para la compañía. Recordemos que Josh D’Amaro ha sido nombrado nuevo CEO de la misma, mientras que Dana Walden ha asumido la posición de presidenta.

El plan ahora mismo es que 'Piratas del Caribe 6' funcione al menos en parte a modo de reboot y es probable que su historia pueda girar alrededor del personaje del hijo de Jack Sparrow y de un personaje femenino por identificar que se espera que esté interpretado por Margot Robbie -la idea es que su personaje sea un cruce entre el propio Sparrow y la Cruella de Vil de Emma Stone-. En su momento se dijo que la actriz iba a protagonizar un spin-off de la saga y todo apunta a que el proyecto ha acabado evolucionando a esto.

El cambio de régimen en Disney sigue manteniendo la incógnita que más preocupa a muchos fans de la saga: se desconoce aún si Johnny Depp volverá o no de alguna forma. El productor Jerry Bruckheimer aprovecha cualquier oportunidad para mostrarse a favor de ello, pero en el estudio no está nada claro cuál es la postura.

