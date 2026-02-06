En 14 días se estrena la secuela de una de las mejores películas de acción de Gerard Butler, donde se enfrenta a una amenaza aún más espectacular

Gerard Butler es uno de los grandes héroes de acción del cine de Hollywood reciente. Empezó a destacar como Leónidas en '300' y desde entonces lo hemos podido ver en multitud de títulos en esa línea. Ahora vuelve con la secuela de una de sus mejores películas de acción, la cual llega a los cines de España en el próximo viernes 20 de febrero de 2026 -en México tienen más suerte, pues allí se ha estrenado esta misma semana-. Me refiero a 'Greenland 2'.

Todo lo que necesitas saber sobre 'Greenland 2'

6 años hemos tenido que esperar desde el lanzamiento de 'Greenland: El último refugio' hasta la llegada de una secuela que promete elevar aún más la intensidad. Si en la primera entrega había que buscar refugio de un fin del mundo inevitable, aquí los protagonistas tendrán que iniciar un increíble viaje con el objetivo de encontrar un nuevo lugar seguro.

Butler recupera aquí el papel de John Garrity, un hombre dispuesto a lo que sea por proteger a su familia, formada por Morena Baccarin y Roman Griffin Davis como su mujer e hijo en la ficción. Ahí llega el primer cambio importante de 'Greenland 2' con respecto a su predecesora, ya que el vástago de Butler estaba interpretado entonces por Roger Dale Floyd.

La otra variación importante es que en esta ocasión el guion no corre a cargo solamente de Chris Sparling, pues esa tarea es compartida con Mitchell LaFortune. Todo apunta a que este último se ha convertido en una especie de hombre de confianza para Butler, pues ya trabajó con el actor hace unos años en la discreta 'Operación Kandahar'.

Eso sí, el cambio más importante es el presupuesto que el director Ric Roman Waugh ha tenido a su disposición, ya que la primera entrega se hizo con un ajustado presupuesto de 35 millones de dólares, los cuales se exprimían a fondo. Para 'Greenland 2' el coste se ha disparado hasta los 90 millones, pues toca mostrar en pantalla muchas más escenas de destrucción.

Todo ello se ha traducido en una película que ha dado resultados inferiores a 'Greenland: El último refugio' en todos los frentes. En el económico, la primera parte sumó unos ingresos mundiales de 52 millones de dólares pese a no estrenarse en cines en varios países -por ejemplo, en Estados Unidos se lanzó de forma directa en medios digitales-. Por ahora, la segunda entrega acumula una recaudación de apenas 26 millones.

Además, la recepción de la crítica también se ha resentido, ya que la primera parte logró un 78% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, un porcentaje muy por encima de lo habitual en los thrillers liderados por Butler. En cambio, 'Greenland 2' apenas consigue un 50%, lo que deja claro que ha gustado bastante menos a la prensa especializada.

Con todo, el público español será el que tenga que dictar sentencia a partir del próximo 20 de febrero. La primera parte funcionó especialmente bien en nuestro país -sumó 2,39 millones de euros pese a estrenarse cuando los efectos de la pandemia de coronavirus aún no se habían disipado-, así que quizá suceda lo mismo con su secuela.

