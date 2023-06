'Operación Kandahar': Gerard Butler tira de carisma para volver a emular a Jack Bauer en un digno thriller de acción con conciencia política

Hace ya años que Gerard Butler abrazó de forma prácticamente exclusiva su condición de héroe de acción. Es cierto que muy lejos queda ya su impresionante despliegue físico como Leónidas en '300', pero a sus 53 años sigue pateando culos sin parar y este viernes al fin llega a los cines españoles su nueva película 'Operación Kandahar'.

Recuerdo que ya con motivo del lanzamiento de 'Objetivo: Londres' en 2016 comparé su trabajo con el de Kiefer Sutherland como Jack Bauer en '24'. Aquí vuelve a suceder un poco lo mismo, con la particularidad de que en este caso me acordé más del discreto telefilm '24: Redemption' que sirvió como puente entre la sexta y la séptima temporada de la mencionada serie de acción.

El problema es que se siente todo demasiado genérico y no termina de destacar en ninguno de los frentes que propone. A eso hay que sumar que estas últimas semanas hemos podido ver otras dos producciones -'La Unidad: Kabul' y 'El pacto'- han tratado temas similar de formas más satisfactorias. Todo suma en contra de una 'Operación: Kandahar' que tampoco molesta, pero se que se queda muy lejos de entusiasmar.

Volando bajo

Es una lástima que suceda algo así, ya que 'Operación Kandahar' parecía tenerlo todo para que esa huida contrarreloj del personaje de Butler fuese la base para un espectáculo vibrante y repleto de grandes escenas de acción. Y es que poco importa lo manoseado que este su punto de partida si luego el director Ric Roman Waugh lograba imprimir toda la tensión posible al guion de Mitchell LaFortune. Lamentablemente, no es el caso.

Con anterioridad a 'Operación Kandahar', Waugh ya había colaborado con Butler en dos ocasiones con resultados dispares. En 'Objetivo: Washington D.C.' ofreció la aventura menos estimulante del personaje de Mike Banning, pero a cambio en 'Greenland: El último refugio' estuvo muy inspirado en su particular visión del fin del mundo pese a que los lugares comunes también estaban a la orden del día. Aquí parece querer combinar la mayor querencia por la acción con el sentido dramático de la segunda, pero la mezcla nunca termina de cuajar.

A favor de 'Operación Kandahar' juega que no tiene problemas en introducir cierto elemento de crítica política en el relato para intentar darle así algo más de entidad, pero el problema es que a la hora de la verdad no es más que una excusa para enmascarar otra historia más de héroe entre la espada y la pared que hace todo lo que está en su mano tanto para salvar a su gran aliado como para volver a reunirse con su hija.

Este último punto se ha convertido en una constante para Butler durante estos últimos años, siendo imposible no acordarse de que a Jack Bauer le sucedía lo mismo con su hija Kim. La cuestión es que ese equivalente no es más que un mero recurso de guion para mantener motivado al protagonista y darle algo más de relieve para que no sea un cabeza de cartel demasiado perfecto.

La clave está en cómo funciona el resto y ahí 'Operación Kandahar' resulta mucho más monótona que la todavía reciente 'El piloto', donde la presencia de Mike Colter ayudaba a animar algo más la función. Por no decir que el trabajo de puesta en escena de Jean-François Richet era mucho más estimulante, pues aquí Waugh es cierto que tiene varias escenas para darlo todo, pero incluso entonces se siente como algo poco especial. Es como si la película se contentase con dar lo justo para cumplir el expediente antes de pasar al siguiente proyecto.

De hecho, llega un punto mediado el metraje en el que el espectador es consciente de que la película parece más centrada en ganar tiempo creando amenazas de las que sabemos perfectamente que los dos protagonistas van a lograr escapar que en crear esa emoción necesaria para que nuestro primer pensamiento sea que ojalá logren salir adelante. Al menos no resulta una huida vacía en términos dramáticos por la convincente presencia de Butler, pero más allá de eso hay bien poquito que rascar.

Es cierto que la presencia de Travis Fimmel ('Vikingos') parece pensada para añadir una energía diferente a la película, pero su personaje acaba resultando un poco fuera de lugar y solamente su última aparición deja cierta huella en 'Operación: Kandahar'. Ahí al menos es cierto que Waugh logra elevar el nivel de intensidad en su tramo final. No tanto para que nos olvidemos de que durante cierta fase de metraje podríamos habernos quedado dormidos o ido al cuarto de baño sin perdernos nada relevante, pero sí para que el sabor de boca que deja sea algo más positivo.

Lo que tenemos al final en 'Operación: Kandahar' es un digno thriller de acción con un toque de conciencia política que puede servir para salir del paso si tienes mono de este tipo de producciones, pero más allá de eso aquí no hay nada memorable por lo que la película vaya a ser recordada, pues incluso dentro del "género" Gerard Butler hay varias bastante mejores.

