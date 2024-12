'Gran Hermano' destroza a Nerea tras su dramática doble expulsión. "Era uno de los miedos que tenía"

Parece que en 'Gran Hermano' no solo hagan casting de concursantes, sino también de sus familiares. Al drama de la doble expulsión de Edi y Nerea se sumó el de cuando ella llegó al plató y se enteró de todas las rencillas y malos rollos que había entre su familia y la de Luis.

El drama de Nerea

'GH' expulsó anoche a otros dos concursantes, empezando por Nerea. La concursante se despidió entre lágrimas de Violeta cuando Jorge Javier Vázquez anunció que ella era la menos votada por la audiencia y se quedaba a las puertas de la final y de los 300.000 euros del premio.

Pero lo más dramático aún estaba por llegar: al llegar al plató, se enteró de los malos rollos que se habían creado en su ausencia entre su madre, Luis y la madre de este, incluyendo la tensa discusión que tuvieron el susodicho con su suegra.

"No me hace nada de gracia esta discusión. Era uno de los miedos que tenía yo, que ellas se peleasen, y se lo decía a Luis. No me gusta de las maneras que se hablan" se lamentó Nerea, y le exigió a él: "Cuando habla mi madre quiero que la respetes, porque yo con la tuya lo voy a hacer".

Después de debatir cansinamente el tema y llegar a la conclusión de que intentarían mejorar la situación, Nerea y Luis se besaron a ritmo de Whitney Houston... para luego volver a crear tensión en el ambiente cuando apareció la abuela y los tíos de ella para quejarse de que él no les había saludado. Luis se defendió diciendo que ellos tampoco le habían saludado y a Nerea le iba a explotar la cabeza de ver la trifulca entre "las personas más importantes de su vida".

El drama de Edi

Por otra parte, la segunda expulsión de la noche se saldó con Edi como el menos votado, no sin antes de que admitiera ante las cámaras su relación de pareja con Violeta: "Simplemente queda ahora salir, queda muy poquito y ya nos imaginamos cosas fuera". Al enterarse de que era el expulsado, Violeta se puso a llorar: "Quiero que aguantes y que la gente sepa quién eres. Te quiero mucho. Toda la gente que me ha apoyado a mí hasta ahora, que por favor voten por Violeta, se merece ganar" se despidió Edi.

