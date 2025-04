La exagerada reacción de Carmen Alcayde en 'Supervivientes 2025' tras el anuncio de la expulsada de la semana. "Le va a dar un vahído"

La gala de anoche de 'Supervivientes' volvió a expulsar/desterrar a Playa Misterio a otra concursante más: tras ser acusada de saltarse las normas y sufrir una "aparatosa caída" que puso en peligro su futuro en el concurso, Makoke fue la expulsada de esta semana... y a Carmen Alcayde casi le da un parraque de la euforia.

"Se está mareando"

Estos últimos días en 'Supervivientes 2025' han sido muy intensos para Makoke: desde ser acusada de romper las normas trayendo comida de extranjis a caerse durante una de las pruebas y tener que ser atendida de urgencia por los médicos. En relación a esto, la concursante reveló en la gala que su decisión era seguir en el reality y los médicos le dieron el visto bueno.

Aunque no le duró mucho la convicción ya que, de aquí al domingo, podría terminar marchándose del concurso. Fue la elegida por la audiencia para ser expulsada esta semana y así lo anunció Jorge Javier Vázquez cuando comunicó que la concursante salvada era Carmen Alcayde.

Sin embargo, el drama de Makoke pasó desapercibido ante la reacción de Carmen, que explotó eufórica cuando se enteró de que la habían salvado. La concursante enloqueció y pegó un salto para lanzarse a abrazar a Montoya, que corrió a felicitarla.

Ambos cayeron al suelo y estuvieron ahí rebozándose emocionados, mientras Makoke iba recibiendo discretamente el consuelo de sus compañeros. Cuando Montoya y Almácor pudieron finalmente levantar a Carmen del suelo, esta fue dando tumbos para darle un beso conciliador a Makoke... que no duró mucho porque seguía estando que rebotaba por las paredes de la alegría.

"¡Gracia, gracias!" se desgañitó mientras volvía a caerse al suelo, donde se puso a llorar de la emoción. "¡Mis niños, os quiero!" exclamaba justo antes de empezar a tambalearse porque no se podía tener en pie. "Que se está mareando de la emoción, que le da un vahído" avisaba Jorge Javier, al ver que Almácor tenía que agarrarla para que no se derrumbara.

Cuando finalmente preguntaron a Makoke por su expulsión, Anita se puso a llorar y la aludida se lo tomó con resignación (sin saber que solo la llevarían a Playa Misterio de momento): "Lo que haya pasado aquí, aquí se queda. Lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. Por lo menos me voy sana". Los nominados de esta semana son Anita, Koldo, Gala y Montoya.

En Espinof | Se acabó la vida en directo: por qué los realities de Telecinco ya no están funcionando como antes

En Espinof | Las mejores series infantiles en Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ y Amazon Prime