33 años después de estrenarse 'Porco Rosso', hay gente que aún no ha entendido el final. La genial película de Hayao Miyazaki nos da las pistas si sabemos buscarlas

Aunque Hayao Miyazaki suele dejar los finales de sus películas bastante atados, el final de 'Porco Rosso' sigue fascinando a los fans incluso después de más de tres décadas. Jugando con ese punto mágico de la película, Miyazaki deja un desenlace un tanto ambiguo con mucho espacio para la imaginación... Aunque en realidad nos da bastantes pistas si sabemos encontrarlas.

La despedida del cerdo

Tras un apoteósico combate por el aire, Porco y Curtiss terminan enfrentándose a puñetazo limpio para saldar su apuesta. En juego están la propia Fio, que deberá casarse con Curtiss si Porco pierde, y los miles y miles de liras que Curtiss pagará para saldar las deudas de Porco si este gana.

Finalmente Porco se corona como el vencedor en el último momento gracias a la intervención de Gina, y Porco y Curtiss dejan atrás su rencillas para distraer a las fuerzas aéreas italianas y permitir que todos los piratas (y los asistentes que venían buscando fiesta) puedan escapar a tiempo del evento. Así es como llegamos al epílogo de 'Porco Rosso', que viene narrado por Fio y se ambienta algún tiempo después, ya que los Mama Auito y los otros piratas del Adriático ahora son algo más ancianos.

Miyazaki dejó un final un tanto ambiguo para 'Porco Rosso', que puede estar abierto a muchas interpretaciones. Una de las más barajadas es que Porco muere en su rifirrafe con las fuerzas aéreas, que finalmente abaten su avión y por esta razón no aparece en el epílogo.

Es una teoría con bastante peso y sentido, porque Miyazaki nos muestra durante el combate entre Porco y Curtiss que sus aviones se han quedado tocados y ya no pueden disparar.

Además, las fuerzas italianas claramente les superan en número (y munición), y que Porco se sacrificase para que otros pudieran salvarse sería un final apropiado y la redención que necesitaba el antiguo soldado, que no había superado del todo la muerte de sus antiguos compañeros. Sin embargo, no es la teoría más correcta.

La película de Studio Ghibli deja sus cabos sueltos, pero hay varias referencias a que Porco no solo sobrevive, sino que también recupera su aspecto humano. La primera prueba de su supervivencia la tenemos en un plano general del Hotel Adriano al final de la película, en el que se puede ver el avión rojo de Porco Rosso aparcado a un lado de la isla y alejado del resto de clientes y visitantes del hotel.

Al final de 'Porco Rosso' también podemos ver de nuevo el jardín secreto de Gina, ahora vacío. Ella misma explicó que cada día esperaba en su jardín a que Porco finalmente la visitase de día, y el hecho de que ahora no esté allí sugiere que ya no tiene razones para esperarle. Aunque, como Fio apunta, su relación es "un secreto" que no se va a desvelar al público y Miyazaki no peca de sobreexplicaciones al no mostrarnos a la pareja.

Su relación va a seguir siendo complicada y tampoco necesitamos verles juntos para saber que han tenido su propio final feliz después de tantos años, y este misterio en parte hace aún más perfecto el final de 'Porco Rosso' sin caer en ñoñerías explícitas.

Ahora bien, Fio también revela que nunca volvió a ver a Porco tras su pelea con Curtiss, y en realidad tiene mucho sentido: "Porco" dejó de existir y volvió a ser simplemente Marco. El protagonista de 'Porco Rosso' se convirtió en cerdo por una maldición que él mismo se había impuesto, ya que tras sobrevivir a la Primera Guerra Mundial y perder la fe en la humanidad empezó a verse a sí mismo como un cerdo.

Sin embargo, poco a poco recupera su propia humanidad y su honor durante la película, en parte gracias a Fio. Uno de los temas centrales de 'Porco Rosso' es el trauma no superado de su protagonista, que se había vuelto huraño y desconfiado, pero que consigue confiar de nuevo en otros y en sí mismo en el último tramo de la película.

Su apuesta con Curtiss y su empeño por defender a Fio es el primer paso para recuperar su honor, y su forma humana. Y Fio ya ve un pequeño atisbo de su transformación en humano hacia el tramo final de 'Porco Rosso'. Pero sin duda la pista final nos la deja Curtiss tras su combate, que reacciona sorprendido a la cara de Porco.

También, si nos ponemos simplistas, podría ser que el beso que le da Fio rompe la maldición, como la de la princesa y la rana de los cuentos. Pero aunque a Miyazaki le encanten los cuentos y el romance, el empujón que Porco necesitaba para volver a ser humano tenía que venir de sí mismo, y no de una princesa.

Desde luego se puede decir que Miyazaki fue ambiguo y que dejó de sobra que cada uno nos montásemos nuestras propias teorías. Aunque también nos dejó varias pistas con el final de 'Porco Rosso' si prestamos atención y sabemos hilarlas.

