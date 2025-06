La joya escondida de Studio Ghibli es también su único videoclip. Una impactante fantasía cyberpunk a medio camino entre 'Akira' y 'Nausicaä'

Por muchos avances que se hagan constantemente en tecnología cinematográfica, me maravilla más echar la vista atrás y descubrir joyas animadas de los 90 que ya volaron alto hace 20 años o más. Studio Ghibli es un buen exponente de esto y tiene algunos trabajos menos conocidos hasta para los que se hayan bebido su filmografía entera: 'On your mark' es su único videoclip y es tan fascinante como algunos de sus mejores trabajos.

City of angels

A mediados de los 90, Hayao Miyazaki andaba en un bloqueo creativo desde 'Porco Rosso' cuando recibió un inesperado proyecto: el videoclip 'On your mark' para un tema del dúo musical Chage & Aska. El cineasta se hallaba todavía dándole vueltas a lo que luego sería 'La princesa Mononoke' y decidió aceptar la propuesta para ver si encontraba la forma en que le volviera la inspiración.

Miyazaki se puso a trabajar en el video musical de esta canción y aprovechó para experimentar en el apartado técnico. De hecho, este videoclip fue el primer título de Ghibli en utilizar tecnología CGI junto con animación tradicional (en concreto, para la escena del helicóptero), práctica que integraría de forma habitual a partir de 'Mononoke'.

La historia que nos presenta 'On your mark' comienza como un viaje por carretera y luego vira bruscamente para lanzarnos a un futuro distópico y cyberpunk, en el que las fuerzas policiales asaltan una especie de culto religioso y lo reducen a tiros. Entre los escombros, dos policías encuentran a una joven ángel que deciden rescatar de las manos de su propio gobierno y se embarcan en una arriesgada huida para liberarla.

El videoclip, de casi 7 minutos de duración, funciona como un cortometraje mudo, ya que cuenta una historia que se explica por sí sola a través de las imágenes, independientemente de la letra de la canción. Además, la narración es no lineal y se producen varios saltos en el tiempo, segmentándola en diversos fragmentos que se van uniendo hasta componer la imagen de la historia al completo.

A nivel visual, la estética es puro Ghibli, pero también en lo conceptual, en especial en la forma en que fantasía y ciencia ficción convergen orgánicamente (ese escenario futurista en medio del cual surge la figura del ángel), remitiendo a ese realismo mágico que está tan presente en la obra del estudio y de Miyazaki.

Así como el mensaje antibelicista, en la forma sórdida y oscura de representar la violencia policial. Si bien el tema ecológico no es tan evidente aquí como en otras de sus películas, está implícito en el propio paisaje, que va volviéndose más luminoso conforme se aleja de la ciudad y culmina con ese vuelo hacia un cielo abierto y limpio, ajeno a la contaminación y a las construcciones hechas por los seres humanos.

Precisamente, vemos ahí la obsesión de Miyazaki con el vuelo, otro tema recurrente en su filmografía, donde nunca faltan los aviones y cualquier artefacto volador. Al igual que en obras como 'Porco Rosso' o la posterior 'El viento se levanta', el director contrapone esa alzamiento a los cielos como algo fascinante (con la chica ángel) y al mismo tiempo como posible herramienta para hacer el mal (los helicópteros de la policía acechando a los protagonistas).

Si bien el estudio ha tenido sus coqueteos con el steampunk (en 'El castillo en el cielo' o 'El castillo ambulante', mismamente), esta es su única obra cyberpunk y su estética y escenarios futuristas recuerdan a los de clásicos como 'Akira', 'Patlabor' y obras de Yasuhiro Nightow como 'Ghost in the Shell' o 'Dominion Tank Police'. Me aventuro a afirmar que el videoclip ha tenido a su vez influencia en títulos posteriores, como la serie de anime 'Haibane Renmei'.

Eso en cuanto a su marco, porque en cuanto al contenido está más cerca del espíritu de películas como 'Nausicaä del Valle del Viento' o 'La princesa Mononoke', por cómo ese tono nihilista, consciente del daño que son capaces de hacer los seres humanos, se da la mano con otro más inocente y esperanzador, que no termina de perder la fe en que sean esas mismas personas las que tienen la capacidad de poner fin a la espiral de violencia.

Tal como analiza Helen McCarthy en el libro 'Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation', una de las influencias de Miyazaki en este cortometraje podría ser el desastre de Chernóbil, por el vestuario que llevan los agentes cuando entran de incógnito a rescatar a la chica ángel o esos pasillos inhóspitos que recuerdan a las centrales nucleares.

El videoclip se exhibió en cines en 1995, junto a la estupenda 'Susurros del corazón' (novena cinta de Ghibli y la única dirigida por el fallecido Yoshifumi Kondou), Chage & Aska también lo ponían en sus conciertos e incluso se llegó a distribuir en VHS debido a su gran popularidad. Pese a ello, parece que con el paso del tiempo se ha quedado un poco en los márgenes de la historia del estudio y muchas veces se olvidan de incluirlo en las recopilaciones de sus trabajos o del propio Miyazaki. Por suerte, en internet podemos seguir rescatando esta pieza audiovisual que no os podéis perder si sois amantes de la animación.

