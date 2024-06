Vuelve a los cines una de las películas esenciales del cine de fantasía y de ciencia ficción. 30 años de un anime espectacular que fue clave para el ascenso de Studio Ghibli

Para ojos de muchos, Studio Ghibli es sinónimo de Hayao Miyazaki, y Hayao Miyazaki es Studio Ghibli. Por supuesto, el estudio de anime más prestigioso del mundo ha tenido cabida para muchas más obras, algunas esenciales como las de su socio Isao Takahata y algunas prescindibles o incluso malas (no queremos señalar mucho a Gorō Miyazaki, que ya tiene a su padre bajándole la moral, pero algunas tienen tela).

Y también hay que tener en cuenta que la obra y el desarrollo de la artesanía de Miyazaki empezó mucho antes de formar el estudio, trabajando en muchas series de anime e incluso un largometraje de ‘Lupin III’ muy notable. Pero si hay que elegir un punto de inflexión importante, clave para la transición entre el notable orfebre y el genio de personalidad inconfundible, ese sería ‘Nausicaä del Valle del Viento’.

Viento, arena y veneno

La mágica película de fantasía y ciencia ficción, estrenada hace casi 30 años, ha regresado a los cines españoles por tiempo limitado para volver a inundarnos con su imaginación, con su influencia en fascinantes distopías u obras con inquietudes ecológicas como ‘Avatar’ o ‘Dune’ (aunque Miyazaki cogió también influencia del libro original). Además de en salas, esta soberbia película se puede disfrutar en streaming a través de Netflix.

En ella se nos muestra un futuro lejano donde el planeta está mayormente desértico, cuando no plagado por una especie de jungla tóxica habitada por hongos venenosos e insectos de enorme tamaño. El valle del viento es uno de los únicos lugares que sobreviven al peligro, con la valiente princesa Nausicaä. Pero la llegada de los reinos vecinos hará despertar una guerra que volverá a poner en riesgo al planeta y a la humanidad.

Miyazaki fue dando forma al mundo y la historia de ‘Nausicaä del Valle del Viento’ originalmente en formato manga, considerando que sus ambiciones visuales y temáticas eran inviables para una película. De hecho, tenía la condición de que nunca se adaptase al medio audivisual, pero la buena acogida de ‘Lupin III: El castillo de Cagliostro’ y el potencial del manga llevaron al productor Toshio Suzuki a convencerle de dirigir él mismo la película, con Isao Takahata sumándose al equipo de producción.

‘Nausicaä del Valle del Viento’: una increíble fantasía

Esas tres patas (Miyazaki, Suzuki y Takahata) fueron luego los padres fundadores de Studio Ghibli, es por ello que a ‘Nausicaä del Valle del Viento’ se la considera a nivel popular la primera producción del estudio, aunque este no existiese y esta no sea oficialmente una cinta Ghibli. Pero sí es una cinta Miyazaki en todos los sentidos, asentando su particular visión de la fantasía con protagonistas juveniles así como su entusiasmo por hacer avanzar la animación como medio a través de sus posibilidades visuales.

Es por ello que tenemos una película prodigiosa en términos de diseño, en la realización de secuencias de acción o de vuelo (una obsesión personal del autor) o en su inteligente uso de los colores. Por supuesto, también apasiona su sentido relato ecoterrorista, tratando de lanzar un mensaje urgente por la preservación del planeta a través de una mitología meticulosamente construida y un personaje protagonista sensacional. La primera de muchas películas esenciales de Miyazaki.

