Fue la pequeña de los 'Teletubbies' y ahora está en 'Star Wars' tras un escándalo: "Yo era Po pero también soy una actriz y el papel me pareció interesante"

Como ya hemos visto con personajes como Espinete o Alf, el nombre de muchos actores que dieron vida a personajes que marcaron la infancia de miles de niños y niñas no ha trascendido tanto, en especial aquellos que se ocultaban tras un traje o máscara. Sin ir más lejos, la cantidad de gente que conoce a los 'Teletubbies' es proporcional a la que desconoce quiénes les interpretaron. ¿Qué fue de Pui Fan Lee?

Uno de los programas infantiles que marcaron muchas infancias durante finales de los 90 y principios de los 2000 fue los 'Teletubbies'. El programa de la BBC creado por Anne Wood y Andrew Davenport nos presentaba a cuatro entrañables personajes afelpados que nos enseñaban cosas del mundo que nos rodeaba a través de las pantallas de sus barrigas.

Las aventuras de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po en Teletubbylandia comenzaban cada día cuando salía el bebé Sol y aguantaron en antena durante 365 episodios, emitidos entre 1997 y 2001. Estos personajes no eran marionetas, sino actores que se enfundaban los trajes y prestaban sus voces en cada episodio.

Dave Thomson, Simon Shelton y Mark Heenehan dieron vida a Tinky Winky, John Simmit era Dipsy, Nikky Smedley interpretó a Laa-Laa y Pui Fan Lee a Po, la más pequeña del grupo y cuyos principales pasatiempos eran ir de un lado para otro con su patinete, bailar con su tutú o comer tubbynatillas.

Los Teletubbies nos daban la bienvenida a Teletubbylandia

Lee nació en 1971, en Nottingham (Inglaterra), aunque sus padres eran de origen hongkonés. Debutó como actriz en 1984, en la serie 'Dramarama' y fue haciendo papeles de figuración en varias películas y series, entre las que destacan 'Pulp Fiction', 'Seven' o 'Instinto básico'.

Sin embargo, la mayoría fueron roles sin acreditar hasta que Po llegó a su vida y se ganó un hueco en el corazón seriéfilo de toda una generación. No fue el único programa infantil destacable en su carrera, ya que también ha presentado Cbeebies, un canal para los más pequeños de la casa que tiene cierta popularidad en Reino Unido.

Pui Fan Lee, la actriz que iba bajo el traje de Po

Pese a que su nombre no era tan conocido al ocultarse tras el traje de Po, eso no le ahorró una polémica absurda en la que le llovieron críticas por participar en la serie 'Metrosexuality' (1999-2001) de Channel 4, en la que protagonizó una escena de sexo lésbico: "Sí, yo era Po pero también soy una actriz y el papel me pareció interesante. No cogí el rol de lesbiana para ser deliberadamente polémica" zanjó Lee en su momento.

Lo cierto es que el éxito de los 'Teletubbies' no la lanzó a la fama, lo que se dice, ya que continuó haciendo papeles sin acreditar en películas como 'La cosa más dulce', 'El truco final' u 'Ocean's Thirteen'; y en los que sí figuró en créditos fueron roles bastante pequeños, en 'Bridget Jones: Sobreviviré' o 'Roller girls'.

A la izquierda, Niki, el personaje de Lee en 'Andor', y a la derecha, Su Ping, su rol en 'The Nevers'

Casi que no ha sido hace poco cuando finalmente le han llegado personajes más destacables en proyectos de magnitud considerable: las series 'The Nevers' (2021-2023), 'Slow Horses' (2022), 'Hermanas hasta la muerte' (2024), 'Cómo meterse en un jardín' (2021) y, sobre todo, la segunda temporada de 'Andor', una de las series mejor valoradas del universo 'Star Wars'.

Un giro curioso en la carrera de Lee, cuya carrera se quedó en los márgenes después del éxito de la popular serie infantil (también se ha prodigado en su faceta de narradora de audiolibros). Lo que no deja de ser paradójico visto el alcance que tuvo aquella primera generación de 'Teletubbies' (solo hay que echarle un vistazo a TikTok e Instagram para ver que siguen muy presentes en el imaginario colectivo), y que sus remakes en 2015 y 2022 no consiguieron igualar.

