Tite Kubo no quiere dejar nada al azar. El creador de 'Bleach' está a tope con el final del anime y "se encuentra muy involucrado en absolutamente todo"

Se ha hecho de rogar pero ya sabemos que en 2026 regresa Ichigo Kurosaki con el final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Studio Pierrot está poniendo toda la carne en el asador para irse con un zambombazo y se está cuidando cada detalle. Y para supervisar que todo avance como debe está Tite Kubo, el creador de 'Bleach', que cada vez se ha ido metiendo más y más en la producción del anime.

El último sprint...

Kubo ya estuvo muy metido en la tercera temporada de 'Bleach TYBW' e incluso amplió algunas escenas con contenido original que se le había quedado en el tintero cuando dibujaba el manga. Durante la Jump Festa 2026 confirmó que también ha estado muy involucrado en la cuarta temporada, y se ve que no ha querido dejar nada al azar.

"Bueno, hablando sobre Kashintan [The Calamity], en este punto mi supervisión de los storyboards y este tipo de cosas para toda la parte está prácticamente terminada. También se ha completado la mitad de la grabación de voces, ya hemos pasado ese punto", dijo Kubo durante el evento. "Estoy muy involucrado en absolutamente todo, y creo que está tomando forma para ser algo realmente bueno".

Según confirmó Kubo, ya se ha rodado la última sesión de doblaje del año, y que por temas de calendario el último capítulo del anime ha sido uno de los primeros capítulos que se han grabado. Kubo también adelantó que las expectativas por el anime están muy altas y que, de nuevo, se ha añadido material original que no estaba en el manga.

"Hay algunos contenidos originales en el anime esta vez, es la parte en la que personalmente estoy más interesado", admitió Kubo.

El creador de 'Bleach' dejó caer que Toshiro Hitsugaya tendrá una escena clave en los próximos episodios, y muchos fans han señalado que por fin podríamos ver el Bankai del capitán. Al fin y al cabo, algunos Bankai que se quedaron fuera del manga se han ido mostrando a lo largo de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' y Kubo quiere asegurarse de que se queda bien a gusto con la adaptación a anime.

La cuarta parte de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se estrenará en julio de 2026 en Disney+. Y con ella ponemos punto y final a la historia de Ichigo Kurosaki... al menos por ahora, a menos que Kubo se esté guardando una última sorpresa y confirme por fin que está trabajando en un nuevo manga.

