La temporada 3 de 'Bleach TYBW' tendrá escenas originales, y no serán de relleno. Así ampliará el nuevo anime lo mejor del manga de Tite Kubo

Studio Pierrot se está tomando las cosas con calma y apostando por la calidad en lugar de la cantidad en cuanto a animes. Uno de sus proyectos estrella ahora mismo es 'Bleach: Thousand-Year Blood War', que está teniendo estrenos anuales para que el estudio pueda darle más mimo a cada temporada.

La tercera parte del anime se ha hecho de rogar, aunque en Pierrot parece que están yendo con todo el armamento e incluso han contado con la supervisión del propio Tite Kubo para los nuevos capítulos.

Ampliando lo justo y necesario

Ya sabíamos que Kubo había estado mucho más metido en estos episodios, y además también se ha confirmado que la tercera temporada de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' incluirá escenas nuevas que en su momento no vimos en el manga. Aunque ojo, no serán de "relleno" si no que todas serán canon y tendrán su importancia para la historia.

"Con la supervisión del maestro Kubo, estamos dibujando muchos elementos originales para el anime que no estaban en la obra original", explicó Hikaru Murata, el director del anime, en una entrevista. A lo que productor Yoshihiko Tominaga añadió. "Cuando añadimos escenas originales, somos conscientes de lo que quieren ver los fans. (...) Es más difícil de producir que las escenas que ya estaban en la obra original, pero nos alegramos mucho de que los fans las disfruten."

La inclusión de estas escenas nuevas (como el bankai de Hirako), no se están haciendo al tuntún. En todo momento se está contando con la aprobación de Kubo, que habitualmente apunta sus correcciones o cómo visualiza él una escena concreta.

"Primero, el equipo de producción le envía una propuesta al maestro Kubo, y entonces trabajamos en los detalles", explicó Tominaga. Masaki Hiramatsu, el guionista principal, también añadió que: "Cuando escribo un escenario, incluso si es una escena original, siempre la escribo primero antes de enviársela a mi maestro. Y cuando tengo feedback, a veces escribe muy claramente "Así es la imagen que tengo en mi cabeza". Para las escenas en las que ya tiene algo sólido en mente, me da comentarios mucho más detallados".

Hace meses, el propio Kubo ya avisó de que estaba revisando de manera muy activa la parte gráfica del anime, incluyendo storyboards de escenas completas. En unas semanas veremos qué tal ha ido el experimento, porque el próximo 5 de octubre 'Bleach' regresa a Disney+, donde también tenemos disponible el anime original para empezar la historia de Ichigo desde el principio.

