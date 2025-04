'The Last of Us' (2x03). El dolor no da tregua y se enreda con la venganza en un episodio más pausado

Después de coger aire y exhalarlo, volvemos a darle al play. Ha pasado una semana, pero la muerte de Joel (Pedro Pascal) sigue muy latente y los creadores de 'The Last of Us' no permitirán que pasemos página tan rápido. El peso de la ausencia será incalculable, pero hay que seguir adelante en un tercer capítulo que da un salto temporal sin olvidar lo que deja atrás.

Retomamos el final del segundo episodio de la segunda temporada y lo hacemos con una imagen que no nos evita hacer memoria. Tommy (Gabriel Luna) entra en la morgue improvisada para contemplar el cadáver de su hermano y se fija en un detalle que apunta directo al corazón.

En la muñeca, Joel llevaba un reloj roto, el mismo que le regaló su hija Sarah (Nico Parker) en su día. Y justo después vemos a Ellie (Bella Ramsey) en un hospital, que despierta en medio del ruido para conectar de nuevo con una realidad que parece una pesadilla. Le viene a la memoria el asesinato de Joel a manos de Abby (Kaitlyn Dever) y comienza a gritar. Lo último que ve es cómo la doctora vuelve a dormirla.

Y es aquí donde la serie da un salto temporal, viajando al futuro tres meses después de lo ocurrido.

Estrés post-traumático y sesiones de terapia

Tiempo después, le dan el alta a Ellie, que se marcha del hospital con una condición: reunirse con la psicóloga Gail (Catherine O'Hara) para hablar de lo que ha ocurrido. En la conversación que comparten, Ellie confiesa que está muy triste. Habla de Joel y de lo mucho que significaba para ella, y reconoce que le echa de menos.

Sin embargo, cualquiera que haya ido a terapia sabe que los psicólogos van más allá y Gail indaga un poco en el último encuentro que tuvieron, preguntándole a Ellie qué ocurrió en la fiesta de Año Nuevo.

Es aquí cuando Ellie recuerda lo que pasó y se lamenta de no haber hablado con Joel cuando le vio en el porche esa misma noche. Aunque también sabe que el último momento que pasas con alguien no define el vínculo que tienes con esa persona. Como respuesta, Gail le dice a Ellie que Joel pensaba que le había hecho daño y que también la salvó, siendo consciente de que no debería contárselo y, al mismo tiempo, de lo que podría ayudarle saberlo.

La venganza se sirve en plato frío

Tras esta intensa sesión de terapia, Ellie vuelve a la casa donde vivía con Joel y a la habitación que tenía antes de mudarse al garaje. Después entra en la habitación de Joel y encuentra una caja con su viejo reloj y su pistola. Ellie se guarda ambos y se derrumba, despidiéndose de Joel como buenamente puede.

En ese momento llega Dina (Isabel Merced), que le trae galletas para compensar la conversación que van a tener justo después. Dina le confiesa a Ellie que aunque en su momento le mintió, en realidad sí que sabía quiénes eran las personas que mataron a Joel.

Y también le habla del Frente de Liberación de Washington (FLW) -un grupo de disidentes que suelen luchar contra la FEDRA- y le propone a Ellie esperar para que, cuando Abby (Kaitlyn Dever) y compañía vuelvan a casa, resulte más sencillo dar con ellos.

Con toda esta información, Ellie y Dina se dirigen a Tommy, que prefiere esperar para perseguir a Abby y los demás cuando todos se recuperen. Ellie insiste en que no hay tiempo que perder y después de un tira y afloja, Tommy le dice dónde está enterrado Joel, para que le visite cuando quiera.

Nos vamos a patrullar

Además de la FEDRA y el FLW, el tercer episodio también nos presenta a un misterioso grupo. Aparece en pantalla un hombre encapuchado con cicatrices en las mejillas y armado con un arco y una flecha. Le silba al grupo al que pertenece y una niña le pregunta adónde van, aunque aún no lo saben.

La conversación deriva en la existencia de la Profeta -que nos lleva a pensar que este grupo son los Serafitas- y la secuencia termina de la peor de las maneras. El grupo se ve obligado a esconderse en el bosque por una emboscada.

A Ellie no le gusta la democracia

Como miembro del consejo, Ellie está al tanto de que en la próxima reunión se discutirá qué hacer con Abby y su equipo. Vemos que comentan la situación, diciendo que, aunque Joel era muy importante para ellos, el pueblo ya ha sufrido bastante y que no ven del todo sensato enviar a más personas a luchar.

Un hombre opina que lo que les diferencia de los infectados y de los asesinos es la compasión y la capacidad de perdonar, pero Seth (Robert John Burke) le interrumpe para alegar que esa gente no merece compasión.

La última en hablar es Ellie, que lee una declaración que ha escrito. Es consciente de que está pidiendo demasiado en el peor momento y aclara que lo que quiere no es venganza, sino justicia. También promete que aceptará lo que decida el consejo, pero les pide que se aseguren de que se haga justicia.

No obstante, tras la votación, la decisión final será mantenerse al margen.

En busca de justicia

A pesar de que lo tengan todo en contra y de que Gail le diga a Ellie que simplemente no se puede salvar a algunas personas, la protagonista no se da por vencida. Y Dina está dispuesta a acompañarla, ofreciéndose a ayudarle con el plan. Incluso Seth -que fue a quien se enfrentó Joel en la escena del baile de Año Nuevo- les presta un arma y algunas provisiones.

Antes de marcharse, Dina y Ellie visitan la tumba de Joel. Vemos a Ellie dejar caer unos granos de café en el suelo y finalmente parten dirección Seattle.

Las dos recorren el país jugando a algún que otro juego, hablan del pasado de Ellie e intercambian un momento romántico cuando acampan por la noche en medio de una tormenta.

Mientras tanto, en el bosque...

A la mañana siguiente, en su camino hacia Seattle, Ellie y Dina encuentran un cadáver en el bosque. Se trata de uno de los Serafitas. Dina encuentra pronto al resto del grupo, que ha sido víctima de una emboscada y empiezan a pensar que los culpables son Abby y su grupo.

La ciudad de Seattle parece tranquila, pero alguien observa a lo lejos y un ejército del FLW avanza con un grupo de soldados armados hasta los dientes.

Será este el desenlace del episodio, que marca el inicio de un viaje en el que el dolor y la venganza tendrán un papel importante, pero en el que también asistiremos al acercamiento entre Ellie y Dina. Dos personajes que tendrán que enfrentarse a sus emociones tarde o temprano. Incluso aunque ahora no sea la prioridad para ellas.

