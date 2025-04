'The Last of Us' (2x02). El episodio más devastador de la serie en todos los sentidos cambia para siempre a Joel y Ellie

Una de las grandes fortalezas de 'The Last of Us' hasta ahora es que se trataba de una serie que tendía más a lo íntimo y que sabía exprimir bien lo que suponían esos momentos más cercanos en un mundo desolado por los infectados. Sin embargo, la decadencia de la sociedad iba más allá de tener que estar siempre atentos a que esas temibles criaturas no acabasen con tu vida, algo que nos ha recordado a lo bestia el segundo episodio de su temporada 2.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Dos impactos muy diferentes

'A través del valle' es la historia de dos devastaciones totalmente diferentes. Por un lado, Jackson sufre un ataque masivo de infectados para ofrecernos la batalla campal más impresionante que nos haya dado la serie de HBO hasta la fecha. Hasta ahora había reinado una calma tensa en la que siempre sobrevolaba la posibilidad de una tragedia. Esa ha llegado cuando un error de Abby (Kaitlyn Dever) ha desembocado en el despertar de una horda de infectados que no ha tardado en sembrar el caos.

Es cierto que la presencia de Joel (Pedro Pascal) y Dina (Isabela Merced) quizá resulta demasiado conveniente para hilarlo todo con la otra gran historia que aborda el episodio, pero no deja de ser la consecuencia de abordarlo todo desde un enfoque ambicioso. Y es que el episodio podría haber girado perfectamente en exclusiva alrededor del ataque a Jackson. Sin embargo, Craig Mazin y Neil Druckmann llevan la idea del enfrentamiento al límite, dando un final más o menos feliz a la primera solamente para luego pegar una estocada mortal al espectador.

Ahí es evidente que el motivo por el que la mayoría de espectadores van a recordar 'A través del valle' es por la impactante muerte de Joel a manos de Abby. Dejando a un lado por un momento a aquellos que ya lo tuviesen descontado por haber jugado al videojuego que adapta, es cierto que a estas alturas ya deberíamos estar más que preparados para que una serie haga algo así, pero la brutalidad del momento y el hecho de que Ellie (Bella Ramsey) lo presencie sin poder hacer nada eleva esa sensación de impotencia ante el trágico destino de Joel.

Ahí hay un pequeño detalle del episodio que me gusta mucho más que cualquier momento de Abby desahogándose tras cinco años pensando en cómo ejecutar su venganza: Dina y Ellie volviendo a casa en silencio arrastrando el cadáver envuelto de Joel. La decisión de eliminar por completo la música en los últimos segundos potencia la desolación del momento en todos los sentidos. Obviamente, todo ha cambiado y ahora hay que ver cómo se lidia con lo sucedido.

No obstante, reducir el episodio únicamente al increíble impacto de la muerte de Joel sería un error, pues antes también ha quedado claro que esa vida relativamente apacible en Jackson también ha llegado a su final. Sí que esta vez han logrado contener a la horda en el último momento, en especial en la agónica victoria de Tommy (Gabriel Luna) sobre el bloater, pero todo ha saltado por los aires.

Las bajas seguro que son muy numerosas, el destrozo enorme y la idea de que Jackson es impenetrable ha quedado totalmente desterrada. Por no decir que esa victoria pronto se verá empañada por la noticia del asesinato de Joel, otro recordatorio de que ese mundo aparte que se habían creado no era más que una ilusión con fecha de caducidad.

Con todo, lo realmente importante es que el director Mark Mylod ha sabido equilibrar muy bien esas dos vertientes del episodio que propone Mazin desde el guion para ofrecer un episodio espectacular e inolvidable. Y sí, ya sé que algunos fans del videojuego se van a quejar por algunos cambios que se hacen, mientras que a los que hayan conseguido de llegar de primeras a conocer ahora el destino de Joel quizá no les guste nada lo que sucede. Por mi parte lo tengo claro: un episodio excelente.

En Espinof | Cuando 'The Last of Us' te sabe a poco: 4 películas geniales de ciencia ficción postapocalíptica que puedes ver en streaming

En Espinof | El creador de '28 días después' se rinde a la evidencia y reconoce que 'The Last of Us' es mejor: "Está a otro nivel"