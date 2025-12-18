Apple TV riza el rizo con su estupenda serie de 'Godzilla'. En marcha una precuela de 'Monarch' con el mismo protagonista de la precuela del Monsterverso

En esta era de explotar IPs hasta que se agoten, tenemos nueva expansión del Monsterverso de Legendary. Y es que desde Apple TV han desvelado una nueva serie del universo compartido de Godzilla, King Kong y resto de titanes monstruosos. Una precuela (o secuela, depende de cómo se mire) de 'Monarch: el legado de los monstruos' protagonizada por Wyatt Russell.

Sí, si seguís la estupenda serie, seguramente habréis enarcado la ceja pensando que, efectivamente, 'Monarch' ya de por sí funciona como precuela (y recuela) de 'Godzilla' y demás películas a estar contada, principalmente, en dos líneas temporales. Una de ellas, la del pasado, con Russell haciendo de la versión joven de Lee Shaw (Kurt Russell en el presente).

Godzicuela

Eso sí, en esta ocasión cambiaremos de marco temporal (al igual que el salto que se produjo al final de la temporada 1 de 'Monarch') y nos encontraremos con las aventuras de Shaw en 1984, en lo que intenta evitar que los soviéticos liberen un nuevo y espeluznante titán, que es lo suficiente grande como para destruir Estados Unidos.

Se nos escapan, eso sí, las razones de esta ubicuidad de Lee Shaw con esta nueva precuela ya que, supuestamente, Wyatt Russell también aparece en la temporada 2 de 'Monarch' (así al menos está en la información oficial). Al final de la temporada 1 (bueno en el 1x09 concretamente) el personaje, recordemos, se había despertado en 1982 después de haberse quedado varado en Mundo hueco.

Creada por Joby Harold, esta precuela se ambientaría pocos años después de estos eventos. ¿Por qué explorarlos en un spin-off y no en una trama B de 'Monarch'? Razones tendrán desde Lionsgate, pero una explicación que se me viene a la cabeza es que puede que no tengan planes a largo plazo con la serie madre y prefieren ir diversificando en cuanto puedan.

