La comedia más singular del año viene de Rumanía y nadie debería perdérsela. ‘Kontinental ‘25’ es una sátira estupenda con política y dinosaurios

Hay situaciones tan dramáticas convertidas en algo de lo más ordinario o cotidiano que ya ni el reír por no llorar parece factible. Aun así, renunciar a la comedia no debería ser una opción, especialmente si está dirigida correctamente. Incluso aunque el panorama no esté propiciando que se produzcan películas de este tipo.

Pero la pura independencia debería servir precisamente para meter el dedo en la llaga y crear humor allí donde parece que no queda esperanza. Donde las injusticias del sistema nos propicien hacia una extinción que, al contrario de los dinosaurios, es completamente autoprovocada. Sobre esas cosas es capaz de hacer gracia algo como ‘Kontinental ‘25’.

El fantasma del sótano

El rumano Radu Jude vuelve a crear uno de sus irreverentes trabajos de sátira que te mira directamente sin que mueva el gesto para señalarte que te rías. El desconcierto y el caos vuelven a formar parte de su paleta de colores en una comedia negra que ahora mismo se puede ver en los cines, y que no debería dejarse pasar.

En ella, una alguacil de Transilvania debe ejercer el desahucio más devastador, teniendo que echar a una persona pobre del sótano en el que edificio donde se alojaba para que puedan demolerlo y construir un hotel de lujo. Desesperado, toma una drástica acción que la funcionaria llevará a cargo en su conciencia.

Es una situación realmente terrible, pero increíblemente frecuente. Jude tomó esta premisa de un caso real, y desde ahí explora una crisis existencial que eleva a extremos absurdos a través de diferentes interacciones que la protagonista realiza para quitarse un peso de encima. Descoloques de tono que el cineasta rumano emplea para reflejar el caos que vive tanto su país como Europa en general.

‘Kontinental ‘25’: muertes provocadas

‘Kontinental ‘25’ es otro ejemplo de cómo las ocurrencias o sketches a vuelapluma del cineasta rumano acaban siendo tan irregulares como innegablemente pertinentes. Las situaciones que dibujan señalan las miserias e hipocresía del mundo occidental, regido por las lógicas imparables de un capitalismo que demanda especulación inmobiliaria y genera abusos, exclusión e incluso muertes.

Hay una atmósfera algo apresurada en las formas de esta película, derivada de su naturaleza improvisada al ser rodada con iPhones de manera próxima a otro rodaje del director, una ambiciosa reintepretación de Drácula que llegará próximamente. Dados los increíbles resultados de Jude en sus últimas películas, será sin duda uno de los estrenos a seguir con mucha atención. Mientras tanto, se puede disfrutar de esta comedia negra llena de estupenda mala baba.

