Costó solo 3 millones de dólares, pero ya ha recaudado 7 veces más en taquilla. El gran éxito inesperado del año que su propio director define como "casi heroico"

Durante los últimos años, la taquilla mundial se ha vuelto cada vez más loca: cualquiera diría que era necesario quemar más y más dinero para hacer películas cada vez más grandes y jugárselas a una sola carta: la de pasar de los 1000 millones en entradas para dar beneficios. Por suerte, si algo está demostrando este mes de enero es que el presupuesto medio también puede dar alegrías... ¡O, en el caso de 'Iron Lung', incluso el presupuesto absolutamente enano!

De YouTube al cine

Hace dos semanas, todos teníamos nuestros ojos puestos en películas como 'Send Help' o 'Marty Supreme', que estaban por llegar, pero nadie había prestado la más mínima atención a algo llamado 'Iron Lung'. Sin embargo, esta película de 3 millones de presupuesto se ha colado en el top 2 de taquilla este pasado fin de semana de manera casi mágica. De hecho, ya ha recaudado 17,8 millones en Estados Unidos (a los que hay que sumar otros 3 millones internacionalmente), demostrando que es fácil dar beneficios cuando te gastas un dinero pírrico.

El protagonista de tal proeza es Mark Fischbach, más conocido como Markiplier, un youtuber que juega a videojuegos, hace vídeos de todo tipo y acumula ya 38,2 millones de suscriptores en todo el mundo. Fischbach ha escrito, dirigido y protagonizado la adaptación del videojuego postapocalíptico 'Iron Lung', en el que un fugitivo debe buscar recursos naturales en un océano de sangre después de una especie de que la mayoría de la humanidad desaparezca de la noche a la mañana.

Y si estás pensando "eso debe ser mucha sangre", efectivamente. Según parece, 'Iron Lung' tiene el récord de sangre utilizada en una película, superando a la versión de 'Posesión infernal' de 2013. En total, Fischbach usó unos 300.000 litros de sangre, una cantidad que le hizo ir al hospital porque durante el rodaje se le metía en los ojos. Pura autenticidad que el público ha premiado pasando por caja. Por cierto, todo lo que gane 'Iron Lung' irá a las arcas del propio director, porque se ha auto-financiado la película de inicio a fin, confiando en su base de fans.

Yuju, éxito

"Se me saltan las lágrimas al empezar. Ha sido un día muy emotivo, en el mejor sentido posible. Así que, antes que nada, quiero daros las gracias a todos", dijo en un streaming en directo el domingo. "Personalmente no me preocupan los números más allá de 'Yuju, éxito'. Voy a poder dar al equipo un bonus gigante. Eso es increíble. No soy un gran estudio, así que mi reparto con los cines es de 50-50. Es realmente guay porque todo el mundo gana", aunque, ya avisa, la semana que viene se proyectará en muchos menos cines, y ha sido una especie de evento de una sola semana. No es tan raro: originalmente solo se iba a proyectar en 50 cines hasta que el boca-oreja entre las cadenas hicieron que tuviera un estreno en 3015 cines, tan solo 460 por debajo de 'Send Help'.

'Iron Lung' llega en un momento definitorio para el cine indie, y el director es consciente de ello: "Es casi heroico mostrar que hacer cine independiente es posible". En todas las épocas, de Kevin Smith a 'El proyecto de la bruja de Blair', siempre ha habido cineastas que con cuatro duros han conseguido manufacturar un éxito en ciernes, pero Markiplier se mantiene humilde: "Si esto puede inspirar a alguien a seguir haciendo películas, sería genial. Y quizás puede abrir una puerta a otras personas que hacen sus proyectos de forma independiente, para que sepan que podrían tener éxito".

En España aún no hay fecha de estreno, pero después del bombazo estadounidense llegará seguro. Mientras tanto, el director de cine tiene claro lo que va a hacer ahora que su película lo ha petado: "Voy a ver 'Send Help'. Me muero de ganas de verla". Ha nacido una estrella... O, bueno, al menos ha salido de los confines de YouTube.

