"Ha perdido su integridad". Elon Musk no está contento con 'La odisea' y critica a Christopher Nolan por una decisión de casting que no está ni confirmada

¡Los defensores de los materiales originales vuelven a la carga! Al menos, los que se quedan afónicos gritando a los cuatro vientos para protestar cuando una persona racializada es escogida para interpretar a un personaje que, sobre el papel, es descrito como "de piel clara" en una adaptación literaria —mientras abrazan que Jesucristo sea caucásico en la inmensa mayoría de largometrajes bíblicos, pero ese es otro tema—.

Lupita de Troya

En esta ocasión les ha tocado blandir el puño en alto contra Christopher Nolan y su esperadísima 'La odisea', que ya ha recibido palos por parte de historiadores y que ha vuelto a ser criticada por "los de siempre" al otro lado del charco. Para sorpresa de nadie, ha sido en base a un rumor infundado que sitúa a Lupita Nyong'o en el papel de Helena de Troya, y que ha hecho reaccionar al mismísimo Elon Musk.

En un post en X, Chrissie Mayr, la cómica alt-right estadounidense conocida por sus soflamas pro-Trump y sus "chistes" racistas, se ha llevado las manos a la cabeza por esta presunta decisión de casting —insisto, sin confirmar— de este modo:

Christopher Nolan ya ha aruinado La odisea...

Fichar a Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya es asqueroso y es totalmente opuesto a lo que se escribió hace miles de años.

En respuesta, otro usuario que parece llevarse algo mal con los signos de puntuación y las mayúsculas reforzó esta postura tal que así:

helena de troya tenía la piel clara, era rubia y "el rostro que lanzó mil naves" porque era tan hermosa que los hombres empezaron una guerra por ella

las decisiones de casting que hacen la premisa incoherente reconocen que la historia nunca fue lo importante y representan un insulto al autor

Y entonces apareció él. Un Elon Musk que aseguró tajantemente que "Chris Nolan ha perdido su integridad". Curioso que utilice ese término, "integridad", cuando es el dueño de una red social que permite a sus usuarios desnudar a mujeres y menores de edad con una IA, además de otras lindezas en las que no entraremos porque, honestamente, no es plan de estar tecleando hasta mañana.

Sea como fuere, y aquí está lo verdaderamente importante, 'La odisea' contará con una Nyong'o que ya tiene un Oscar en el bolsillo y que, seguramente, volverá a deleitarnos con su trabajo. Podremos disfrutarlo el próximo 17 de julio de este mismo 2026.

