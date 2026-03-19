Netflix anuncia el regreso por sorpresa de 'Stranger Things' este verano con su versión definitiva en una decisión nunca vista hasta ahora

Que 'Stranger Things' era la gran niña mimada de Netflix es algo que nadie duda. Y es que puede que haya unas pocas series que han conseguido mejores audiencias, pero la serie de los hermanos Duffer fue su primer gran bombazo y eso nunca se olvida. Ahora vuelve a quedar claro al anunciarse que va a ser la primera serie de Netflix en contar con una edición de lujo en formato físico.

Este hecho sin precedentes en la historia de la plataforma llega fruto de un acuerdo de Netflix con Arrow Films, una prestigiosa editora en formato físico con presencia tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Por desgracia, no hay noticias sobre su posible lanzamiento en el resto del mundo.

Todos los detalles sobre la edición de 'Stranger Things'

El resultado de esa alianza será un pack con la serie completa de 'Stranger Things' disponible tanto en blu-ray como en UHD. Los que solamente quieran tener todos los capítulos en formato físico podrán acceder a una edición sencilla, pero también habrá una edición para coleccionistas que promete ser uno de los mejores lanzamientos en formato físico del año.

Todas las ediciones contará con numerosos contenidos extras como entrevistas, tomas falsas o documentales detrás de las cámaras, pero para las ediciones para coleccionistas se ha ido un paso más allá, empezando por una presentación mucho más cuidada para la que también se ha encargado nuevas ilustraciones.

Además, esa edición de lujo también contará con un libro de arte de 148 páginas, tarjetas de arte exclusivas, un parche y dados del Hellfire Club, pósteres de doble cara para cada temporada y más añadidos específicos de 'Stranger Things'. Eso sí, no esperéis que haya ni rastro de ese episodio 9 de la temporada final del que tanto se habló hace unos meses...

El lanzamiento de 'Stranger Things' en formato físico tendrá lugar este próximo 27 de julio de 2026 en Reino Unido, estando disponible en Estados Unidos a partir del día siguiente.

Y no, no se sabe nada sobre la posibilidad de que incluye el doblaje en castellano o tan siquiera subtítulos en español, pero sí que tenemos el siguiente mensaje de Dean Lawson, director de marketing y ventas de Arrow Films:

Trabajar con el equipo de Netflix y los hermanos Duffer para ofrecer a los fans la edición física definitiva de 'Stranger Things' ha sido un proyecto fenomenal para Arrow. La serie tiene una influencia y una magnitud colosales, es querida en todo el mundo, ha trascendido generaciones y ha sido una parte fundamental del debate cultural durante casi 10 años. En Arrow estamos encantados de participar en la reedición en formato físico de esta emblemática serie y creemos haber creado una caja recopilatoria que los fans estarán encantados de tener, repleta de contenido adicional, curiosidades y recuerdos del mundo de 'Stranger Things'.

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