Millie Bobby Brown rompe su silencio sobre el final de Eleven en 'Stranger Things': "Todo tiene un propósito"

El final de 'Stranger Things' ha dado mucho de lo que hablar, pero todavía nos faltaba por saber la opinión de Millie Bobby Brown, la actriz que ha estado dando vida a Eleven durante todos estos años. La serie dejaba la puerta a abierta a pensar en un destino diferente para ella, y Brown no ha tenido problemas en pronunciarse al respecto en Netflix Tudum.

Millie Bobby Brown defiende que "todo existe por una razón"

La actriz destaca que es en esta temporada 5 cuando Eleven por fin "logra encontrar su voz" y apunta que "creo que en esta temporada puede tomar una decisión mucho más trascendental que cualquier otra que haya tomado antes. Es muy nuevo para mí porque creo que tiene un final definitivo". Brown también añade que "de niña, no encontraba mi voz interior, y me identificaba con Eleven de esa manera".

A priori, la muerte de Eleven es la opción más plausible, pero todo lo relacionado con la posibilidad de que Kali la ayudase a poder escapar e iniciar una nueva vida es algo que Brown también ha tenido muy en cuenta:

Creo que es fundamental que todo termine para ella, que el sufrimiento y el dolor terminen. Me encanta ese final, que los poderes de Kali tengan un propósito mucho mayor. Todo tiene un propósito y todo existe por una razón.

Con todo, Brown tampoco se pronuncia de forma definitiva sobre si considera que Eleven está o no muerta -algo en lo que su compañera de reparto Sadie Sink no tuvo ningún problema en mojarse al respecto-. Eso es lo que buscaban los Duffer, quienes aclaran lo siguiente al respecto:

Nunca hubo una versión de la historia donde Eleven estuviera con la pandilla al final. Tanto nosotros como nuestros guionistas no queríamos quitarle sus poderes. Representa la magia de muchas maneras, y la magia de la infancia. Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y para que la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llegara a su fin, eleven tenía que desaparecer. Pensamos que sería hermoso que nuestros personajes siguieran creyendo en ese final feliz, incluso si no les dábamos una respuesta clara sobre si era cierto o no. El hecho de que creyeran en él nos pareció una mejor manera de terminar la historia y de representar mejor el cierre de este viaje y su paso de niños a adultos.

Y la realidad es que, si Eleven está ahí fuera, lo máximo que podrían esperar es creer que es cierto porque no pueden contactarla. Si ese fuera el caso, todo se desmoronaría. Así que, si esa es la narrativa, esta es realmente la mejor manera de mantenerla con vida. Y se trata de que Mike y todos encuentren la manera de superar lo sucedido.

Dicho de otra forma, esté viva o muerta, el desenlace para todos sigue siendo el mismo, así que queda en manos de cada uno verlo de la forma que quiera. Por mi parte, tengo bastante claro que lo único que me cuadra de una forma racional es que el personaje de Brown haya muerto.



