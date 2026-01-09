El final de 'Stranger Things' ha dejado a los fans con el culo torcido. Es precisamente la reacción que los hermanos Duffer siempre buscaron

Con series como 'Stranger Things', el fenómeno se vuelve tan grande que a veces es difícil de manejar y es complicado hacer un desenlace que contente a todo el mundo. Y es que el final de la quinta temporada de la serie de Netflix ha sido bien polémico e incluso tiene a los fans teorizando sobre un capítulo secreto por estrenarse, pero parece que toda esta confusión siempre fue parte del plan.

A rayarnos en compañía

Ahora sabemos que, al menos hasta nuevo aviso, 'Stranger Things' no tendrá más capítulos. En su lugar, lo que tenemos por delante es el documental 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5', que nos mostrará un vistazo único al rodaje de la serie de Netflix y cómo fue desarrollar esta última temporada.

Cada uno de los participantes tienen su opinión sobre el final, pero según Martina Radwan, la directora del documental, los hermanos Duffer ya venían mentalizados de casa para las reacciones tan variopintas que ha tenido el último capítulo. La ira, el suspense, el darle vueltas a las teorías, y un final un tanto confuso y ambiguo eran todas posibilidades que los creadores de la serie ya contemplaron y que, de hecho, esperaban.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

"Creo que a la gente le encantó, pero creo que estaban sorprendidos. Porque es un final con sentimientos encontrados, algo que amo, pero no saben qué hacer. Creo que muchas películas de hoy en día te dicen qué pensar y que sentir. Aquí, estás un poco a tu suerte, y tiene que asentarse", dijo Radwan a Variety. "Creo que es algo que cambiará con el tiempo, cuando reflexiones sobre ello después de tu primera impresión. Creo que es la reacción que los Duffers querían, esa interrogación."

Radwan asegura que a ella le encantó el final, y que incluso fue a un cine en Nueva York en el que se proyectó el último capítulo para experimentar esa experiencia de verlo en grupo. Y, obviamente, también tiene su propia opinión sobre el destino de Once en la serie, que se queda también en el aire tras la historia de Mike y también tiene a los actores de la serie dándole vueltas.

"Creo que la idea es que la magia muere, o que la magia tenía que morir. Pero, al mismo tiempo, la magia vive dentro de nosotros... Así que en realidad no sé", dijo la directora.

El documental 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5' se estrena en Netflix el próximo 12 de enero para mostrarnos cómo fue el rodaje de la serie. Y después ya sí que nos despediremos del todo de la serie después de una década en Hawkins, a menos que los Duffer nos traigan alguna última sorpresa de última hora.

