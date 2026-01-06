Winona Ryder comenta cómo fue rodar su enfrentamiento final contra Vecna en 'Stranger Things': "No se puede ensayar una escena así"

El final de 'Stranger Things' no solo ha servido para despedir una de las series más influyentes de Netflix, sino que también les regaló a los fans uno de sus momentos más brutales de la ficción. Atención a partir de aquí, que por supuesto que habrá spoilers del último capítulo.

En una de las secuencias más impactantes, vemo a Joyce Byers decapitando a Vecna con un hacha. Una escena catártica, violenta y muy simbólica que marcó la despedida definitiva del mal que llevaba persiguiendo a Hawkins durante años. Detrás de ese instante icónico hubo muy pocas tomas, mucha carga emocional y una decisión narrativa largamente debatida por los hermanos Duffer, que querían que el golpe final no fuera solo espectacular, sino coherente con el viaje de sus personajes.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Joyce contra Vecna

En unas declaraciones recogidas en Tudum, Winona Ryder contaba que solo rodó dos veces la escena en la que Joyce decapita a Vecna con un hacha, en lo que también fue su última jornada junto a Jamie Campbell Bower, el actor que interpreta al villano.

"Quiero muchísimo a Jamie", dijo Ryder. "Recuerdo cuando estaba en esa situación y hablábamos, y es una persona encantadora. Vine ese día solo por eso. No se puede ensayar una escena así. Simplemente hay que guardarla para la toma. Creo que solo la hice dos veces".

La decapitación llega justo después de que Joyce pronuncie una de las frases más contundentes de toda la serie -"Te metiste con la familia equivocada"- y marque uno de los escasos usos de la palabra que empieza con J en la historia de 'Stranger Things'. "No hemos usado la palabra que empieza con J en la serie, y estábamos buscando el momento ideal para hacerlo", explicó Matt Duffer.

"Creo que Dacre [Montgomery, que interpretó a Billy] la murmuró sin que nosotros quisiéramos en la tercera temporada. Así que supongo que técnicamente no cuenta como la primera vez, pero buscábamos un momento real que mereciera un lenguaje más fuerte y lo hemos estado guardando, pensando que, si íbamos a hacerlo, este era el momento. Se lo dimos a Winona".

Por otro lado, la decisión de que fuera Joyce quien acabara con Vecna no fue casual. Ross Duffer explicó a Variety que la sala de guionistas debatió largo y tendido quién debía dar el golpe final y que esta opción "parecía la correcta por muchas razones". "Es como la madre de este grupo, la protectora", dijo Ross.

"Además, nunca la vimos golpear nada con ese hacha, así que nos pareció una forma muy satisfactoria de asestarle el golpe final a Vecna. Pero fue en la edición, mientras trabajábamos en ella, que tuvimos los primeros flashbacks de ella recordando a Bob y acumulando esa ira. Nos pareció apropiado que no fuera solo un momento de ¡Sí, joder!".

Ese enfoque emocional fue clave para convertir la escena en algo más que un simple clímax violento. "También fue, en cierto modo, un momento catártico para nuestros personajes, que están purgando todo el trauma que se les ha causado. No es solo un momento de ponerse en pie y aplaudir. Es recordar que este mal les ha causado mucho dolor", añadió Ross. Matt Duffer lo resumió con unas palabras muy claras durante la posproducción:

"Recuerdo haber trabajado con nuestro editor y nuestro compositor, y simplemente hablar con ellos y decirles: Hagamos de esta la decapitación más emotiva de la historia. Ese era el objetivo".

En Espinof | Will merecía un final mejor en 'Stranger Things'. Noah Schnapp pidió a los creadores de la serie que añadieran una escena con Mike, pero creo que no es suficiente

En Espinof | Creo que el desarrollo de Will en 'Stranger Things' ha sido muy torpe. Para mí, la trama LGTBIQ+ más interesante de la serie no era la suya