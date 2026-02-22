Si te preguntas por qué ahora se hacen películas tan largas, la respuesta es muy sencilla: la televisión

Seguro que te ha pasado: tienes la sensación de que las películas duran más y más últimamente. Que lo que antes se solucionaba en una hora y media ahora necesita un mínimo de dos, y que el cine de prestigio se está paseando por las tres horas muy alegremente. ¿Y sabes qué? Tienes razón. En parte, al menos.

No es la primera vez que las películas hiper-largas dominan la taquilla: en los años 50 no eran pocas las epopeyas que se pasaban de las tres horas ('Los diez mandamientos', 'Ben-Hur'), y en años posteriores volvieron a bajar su duración. El motivo no fue ajustarse al gusto de la sociedad o dar vía libre a los creadores, no. Fue el de siempre: la televisión.

La telepasión y la pesadilla de las vejigas

Eso de "las salas de cine se vacían por culpa de la televisión" suena a disco rayado, y con razón: es un argumento cíclico en el tiempo. Con el boom de los televisores a mediados de los 50, cuando la mitad de los hogares norteamericanos tenían una, el cine dejó de ser el medio de referencia al que acudir en busca de diversión. ¿Para qué vestirse, coger el coche, pagar y ver una película si desde tu sofá puedes ver diferentes opciones de diversión sin abonar un extra?

El cine tuvo que hacer frente a la televisión de alguna manera para tratar de volver a convertirse en el medio vital para la sociedad que fue en los 30 y los 40. ¿La solución? Dar una experiencia que la televisión no podría igualar.

Las producciones más pobres se conformaban con formar parte de un programa doble en el que tuvo lugar el primer apogeo del 3D o de sistemas locos promovidos por William Castle y sus acólitos. Las de mayor presupuesto tendieron a ser epopeyas únicas en Cinemascope y colores vibrantes, historias larguísimas para las que se necesitaban descansos y que suponían un cambio real respecto a la calidad de los televisores de entonces.

'La vuelta al mundo en 80 días', 'El mayor espectáculo del mundo' o 'El rey y yo' conseguían éxito y Oscars, a pesar de limitar los pases diarios en aquellas gigantescas salas de una sola pantalla. Las películas de larga y corta duración pudieron sobrevivir al mismo tiempo junto a la televisión durante casi dos décadas, sin ser necesariamente excluyentes. Pero, de pronto, llegó el siguiente momento de cambio en esta historia: un aparatito conocido como Video Home System. O sea, VHS.

El recorte inglés

Con la llegada del vídeo, la industria volvía a estar ante una situación de posible vacío en las salas por culpa de, exacto, la televisión. Pero no preocupaba tanto a las productoras, que vieron un nuevo nicho de mercado que ampliaba la oferta de estrenos, reestrenos y pases televisivos de manera muy lucrativa. Solo había un problema: el VHS tenía una duración limitada, así que obligaron a que los blockbusters duraran cada vez menos.

A partir de inicios de los 80, las películas tenían que durar dos horas como máximo (90 minutos preferentemente) para encajar bien en una cinta. La excepción eran las películas de prestigio destinadas al Óscar, como 'Gandhi' o 'El último emperador', a las que se permitía ir más allá de las tres horas. Pero cada vez eran menos, al menos en los nichos más populares.

Además, un contenido de hora y media podía venderse mejor a las cadenas de televisión, que, con anuncios, la encajaban perfectamente en un bloque. Todos contentos. Si en los 60 la media de duración de una película era de 119 minutos, en los 80 la cifra había bajado hasta los 110.

Si eres un niño de videoclub, es lógico que creas que las diferencias desde hace unas décadas hasta ahora existen, la buena noticia es que no es una paranoia. El cine en casa fue, durante dos décadas, un motivo para mantener el control sobre la duración de las películas y es, paradójicamente, el que lo ha disparado después.

Y llegó el streaming

La televisión y el VHS fueron puntos de cambio absolutos en cómo se distribuía y consumía el contenido audiovisual, pero nada nos preparaba para la llegada de Netflix y los demás. Si ya a inicios de los 2000, con el DVD, la barrera de la duración voló por los aires, el streaming vino a ponerlo todo patas arriba en la industria, dejando al mundillo literalmente sin saber reaccionar.

Por un lado, la nula dependencia de la televisión lineal y del formato físico hace que los creadores no tengan ningún tipo de cortapisa para lanzar películas de larga duración si creen que su historia necesita ser contada en estos términos.

Por otro, el público necesita un incentivo para salir de casa: la saga 'Avatar' ha demostrado que la gente está dispuesta a hacerlo y pagar una entrada si el entretenimiento va a ser espectacular y siente que su dinero ha sido amortizado. Esta carrera por el "aún hay más" ha llevado a las pequeñas películas de hora y media a refugiarse en un streaming que tan solo quiere contenido, de la duración y calidad que sea, con tal de mantener su cuota de mercado.

Más duración, es la guerra

La media de duración de las diez películas americanas más taquilleras en 1985 era de 116 minutos. En 2002, con los mismos términos, la duración media era de 118, con solo tres películas pasando de las dos horas. Tras la pandemia, la duración de las películas más comerciales se ha incrementado dramáticamente.

Si en 2019 las diez más taquilleras duraban de media 127 minutos, en 2021 ya estábamos en 130. Dentro del cine de autor o el drama de prestigio está la excusa de la libertad creativa para no limitar la duración ni pensar en que el público a lo mejor necesita ir al cuarto de baño, y los metrajes se disparan junto con el cine más mainstream: ya ni nos sorprende que la mayoría de películas nominadas a los Óscar pasen de las dos horas.

Por ejemplo, 'Los pecadores' ('Sinners'), la película que ha roto el récord de nominaciones, dura 138 minutos. Otras favoritas de la temporada de premios: 'Valor sentimental' 135 mins, 'Marty Supreme' 149 mins, 'El agente secreto' 158 mins, o 'Una batalla tras otra', que se va hasta los 161 mins. O el taquillazo de 'Avatar: Fuego y ceniza', 197 mins.

Estas duraciones excesivas pueden hacer que el plan de sentarse a ver una película, lejos de ser una experiencia agradable, precise de un tiempo que cada vez más hay que repartir entre diferentes posibilidades de ocio. Las plataformas quieren que te quedes con ellos el mayor tiempo posible, y los multicines masivos hacen posible que películas de duraciones excesivas se proyecten cada diez minutos, copando las salas y condenando a cintas menos explosivas a tener una segunda vida en Internet.

La tendencia es claramente a hacer las películas más largas. Por más que los productores quieran cine más corto, no tienen excusas para que los directores estrella se moderen.

En los últimos años, la confluencia de diferentes cambios en la industria que ya por separado supondrían un juego totalmente diferente ha creado una ciclogénesis explosiva que, de momento, está pagando nuestra vejiga. A menos que los cines incluyan descansos como antaño, al estilo de 'The Brutalist' (215 mins), parece que seguirá siendo así.

