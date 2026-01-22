'Los pecadores' hace historia en los Óscar y se convierte en la película con más nominaciones de todos los tiempos

Los Óscar de 2026 han hecho historia antes siquiera de entregarse. El motivo es que 'Los pecadores' acaba de destrozar el récord de mayor número de nominaciones para una película, ya que el largometraje de Ryan Coogler ha conseguido 16 candidaturas y el récord hasta ahora estaba en 14.

Estos días ya se venía hablando de la posibilidad de que 'Los pecadores' hiciera historia, pero seguro que no era el único que se mostraba un tanto escéptico hacia ello por un principal motivo: el desprecio que la Academia de Hollywood ha mostrado a lo largo de los años hacia el cine de terror. Aunque es cierto que el año pasado ya hubo un claro cambio de tendencia gracias a 'La sustancia'.

Las películas a las que ha superado 'Los pecadores'

Hasta ahora, el récord era compartido por 'Eva al desnudo', que consiguió seis Óscar, 'Titanic', que se hizo con 11 estatuillas, y 'La La Land', que logró seis galardones. Esta última es la única que no logró hacerse con el premio a la mejor película, algo que es probable que también suceda en el caso de 'Los pecadores'.

Y es que puede que 'Los pecadores' haya hecho historia, pero es que muy cerca tenemos a 'Una batalla tras otra', pues la extraordinaria película de Paul Thomas Anderson también ha conseguido 13 nominaciones. Un dato excelente en sí mismo que ha quedado un tanto eclipsado por lo conseguido por el inolvidable largometraje protagonizado por Michael B. Jordan.

Ahora habrá que esperar hasta el próximo 15 de marzo de 2026 para descubrir quiénes serán los ganadores.

