HOY SE HABLA DE

Hoy en TV, dos cuerpos desaparecidos en una isla italiana en una comedia ambiciosa de un dúo legendario

Billy Wilder y Jack Lemmon colaboran por enésima vez en otra adaptación teatral

Que Ocurrio Entre Mi Padre Y Tu Madre 1972 Jack Lemmon Billy Wilder
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
twitter
1956 publicaciones de Pedro Gallego

Tener una combinación ganadora de director y estrella protagonista es gratificante y apetece verla repetirse con frecuencia. Pero en algunos casos puede volverse una rutina con fórmula que se gasta de repetido uso, algo no muy distinto de lo que suele hacer Hollywood cuando se topa con éxitos. Es un poco contra lo que tiene que remar una película como ‘¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?’.

Cuerpos desperdigados

Una de las parejas más estimables de la historia del cine repite para adaptar una obra de teatro alocada con comedia y romance en cálidas costas italianas. Billy Wilder escribe y dirige de nuevo a Jack Lemmon, sumando a la fiesta a Juliet Mills, en unos enredos isleños que se van a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:15 (también en streaming a través de Filmin).

Cuando su padre se ve involucrado en un accidente de coche, el hombre de negocios Wendell Armbruster debe dirigirse a la volcánica isla italiana de Isquia para resolver su traslado. Allí no sólo descubrirá que su progenitor tenía una amante, sino que se verá involucrado en un tenso toma y daca con la hija de dicha mujer desconocida.

No tarda en enredarse todo cuando los cuerpos desaparecen de la vista de sus descendientes, dando pie a confusiones y malentendidos con bastante propensión a las risas. Vamos, material perfecto para que Wilder y Lemmon hagan otro clásico de los suyos, ya que han dado juntos varias de las mejores contribuciones al cine de risas de todos los tiempos.

Un diccionario incompleto, una cabaretera y un académico en apuros. Con estos ingredientes dos cineastas imprescindibles crearon un clásico que puedes ver en Prime Video
En Espinof
Un diccionario incompleto, una cabaretera y un académico en apuros. Con estos ingredientes dos cineastas imprescindibles crearon un clásico que puedes ver en Prime Video

Hay espacio para esas risas, pero ya no resulta esa maquinaria tan perfecta que acaban siendo muchos de sus clásicos. Se aprecia cierta autoindulgencia y falta de ritmo característico del Wilder tardío (que fue puntualmente reemplazado por el más avispado en ‘Primera plana’), y Lemmon actúa un poco por inercia.

Es la menos inspiradas de las películas que ha dado la pareja, y eso diciéndolo de manera generosa. Sus casi dos horas y media de metraje matan un poco la posible energía que se pueda obtener, y queda un poco deslucida teniendo en cuenta las comedias italianas que se producían por aquel entonces. Una nota a pie de página que puede entretener, pero no es tan rescatable como cabría esperar.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios