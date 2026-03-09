Hoy en TV, dos cuerpos desaparecidos en una isla italiana en una comedia ambiciosa de un dúo legendario

Tener una combinación ganadora de director y estrella protagonista es gratificante y apetece verla repetirse con frecuencia. Pero en algunos casos puede volverse una rutina con fórmula que se gasta de repetido uso, algo no muy distinto de lo que suele hacer Hollywood cuando se topa con éxitos. Es un poco contra lo que tiene que remar una película como ‘¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?’.

Cuerpos desperdigados

Una de las parejas más estimables de la historia del cine repite para adaptar una obra de teatro alocada con comedia y romance en cálidas costas italianas. Billy Wilder escribe y dirige de nuevo a Jack Lemmon, sumando a la fiesta a Juliet Mills, en unos enredos isleños que se van a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:15 (también en streaming a través de Filmin).

Cuando su padre se ve involucrado en un accidente de coche, el hombre de negocios Wendell Armbruster debe dirigirse a la volcánica isla italiana de Isquia para resolver su traslado. Allí no sólo descubrirá que su progenitor tenía una amante, sino que se verá involucrado en un tenso toma y daca con la hija de dicha mujer desconocida.

No tarda en enredarse todo cuando los cuerpos desaparecen de la vista de sus descendientes, dando pie a confusiones y malentendidos con bastante propensión a las risas. Vamos, material perfecto para que Wilder y Lemmon hagan otro clásico de los suyos, ya que han dado juntos varias de las mejores contribuciones al cine de risas de todos los tiempos.

Hay espacio para esas risas, pero ya no resulta esa maquinaria tan perfecta que acaban siendo muchos de sus clásicos. Se aprecia cierta autoindulgencia y falta de ritmo característico del Wilder tardío (que fue puntualmente reemplazado por el más avispado en ‘Primera plana’), y Lemmon actúa un poco por inercia.

Es la menos inspiradas de las películas que ha dado la pareja, y eso diciéndolo de manera generosa. Sus casi dos horas y media de metraje matan un poco la posible energía que se pueda obtener, y queda un poco deslucida teniendo en cuenta las comedias italianas que se producían por aquel entonces. Una nota a pie de página que puede entretener, pero no es tan rescatable como cabría esperar.

