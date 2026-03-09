"Los gatos o yo". La metedura de pata de Jessie Buckley que podría hacerle perder el Óscar a mejor actriz por 'Hamnet'

Quedan solamente unos días para que se anuncien los ganadores de los Óscar y la suerte ya está echada, pues el plazo para que los miembros de la Academia voten ya ha concluido. Sin embargo, a última hora surgió una polémica de lo más curiosa que amenaza con dejar sin el premio a la mejor actriz a Jessie Buckley por 'Hamnet' pese a ser la gran favorita.

Todos aquellos interesados en la temporada de premios saben muy bien que las narrativas son muy importantes a la hora de llevarse el premio. Eso es algo que logró una especial importancia por culpa de Harvey Weinstein y nunca ha dejado de ser así. Hasta da igual que hayas hecho una campaña a priori impecable si de repente se recupera algo que hiciste en el pasado para echártelo en cara. Eso es lo que le ha pasado a Buckley.

La polémica de Jessie Buckley y su supuesto odio a los gatos

Todo se remonta a una visita de la actriz al podcast Happy Sad Confused en noviembre del año pasado. Allí la actriz dijo medio en broma que no le gustaban los gatos y que "son malos", yendo un paso más allá al confesar lo siguiente:

Mi esposo, cuando empecé a salir con él, tenía dos gatos... Esto también es malo. Me van a cancelar. Una de las gatas era como una perra modelo de pedigrí y me dio un golpe de Estado. Llegaba a casa y solo había caca en mi almohada. Y pensaba: "Los gatos o yo". ¡Pero gané!

Un comentario que en su momento pasó bastante desapercibido, pero que reapareció online poco antes del cierre de las votaciones, generando multitud de comentarios criticando su actitud e iniciando un pequeño debate sobre la conveniencia de actuar así con las mascotas de tu pareja.

Tanto ha crecido la bola que la propia Buckley ha tenido que salir al paso de las críticas durante su reciente visita al programa de Jimmy Fallon, donde afirmó que "soy amante de los gatos. Me desperté esta mañana pensando: ¿Creerá el mundo que de verdad no los amo? Y me ha pesado mucho todo el día. Me sentí mal".

La cuestión es que para entonces el daño ya estaba hecho y era irreparable. Las votaciones ya se habían cerrado y está por ver si ha afectado o no a las posibilidades de Buckley con hacerse con su primera estatuilla dorada. Anteriormente ya fue nominada por su trabajo en 'La hija oscura', pero el premio fue entonces para Ariana DeBose por 'West Side Story'.

