El actor que interpreta a Benedict en 'Los Bridgerton' explica por qué no reconoció a Sophie al principio de la temporada 4: "Está un poco ciego"

Si has visto los episodios de la temporada 4 de 'Los Bridgerton', seguramente te pasó lo mismo que a la gran mayoría de espectadores, que hemos terminado gritándole a la pantalla en los primeros capítulos. Porque hay algo que resulta casi imposible de ignorar. Durante toda la temporada, Benedict Bridgerton vive obsesionado con encontrar a la misteriosa Dama de Plata que conoció en el baile de máscaras y esto ocurre mientras desarrolla una relación con Sophie, sin darse cuenta de que son la misma persona.

El juego de identidades es muy evidente para el público, pero él no se da cuenta de esto. Sin embargo, esto es algo que parece tener una explicación lógica.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'Los Bridgerton'

Tampoco era tan difícil

Luke Thompson cree que el problema no es simplemente que Benedict no la reconozca físicamente. Según cuenta el propio actor en Entertainment Weekly, su personaje es incapaz de conectar dos mundos distintos: la fantasía romántica y la realidad cotidiana. "No se trata realmente de si la reconoce o no", dice Thompson. "Es interesante porque creo que dice algo sobre Benedict, que él es… de alguna manera, es su defecto, ¿no? Está un poco ciego".

Para el actor, esa es parte del conflicto emocional del personaje. Benedict idealiza a la misteriosa mujer del baile, mientras ve a Sophie desde un lugar completamente diferente.

"Desde un punto de vista poético, Benedict no puede conectar la fantasía con la realidad. Son dos cosas distintas, y las quiere por separado para poder hacer ambas cosas. Lo aterrador, supongo, es que enamorarse es mezclar ambas cosas. Es el romance y también estar con alguien a largo plazo en el mundo real. Su modus operandi es su punto más débil, la verdad"

Incluso el propio actor reconoce que el momento puede resultar desconcertante para el público, pero cree que también refleja algo muy humano.

"Es un momento realmente encantador, creo, porque es algo inesperado. Piensas: ‘¡Seguro que lo ve!’. Pero todos estamos ciegos. Todos hacemos cosas durante años, o no pensamos en hacerlas durante años, o no somos conscientes de ellas durante siglos, y de repente nos damos cuenta... Todos tenemos puntos ciegos, y ese es el de Benedict"

Sin embargo, la explicación de la showrunner va por otro camino: la diferencia de clases. En la sociedad de la Regencia, simplemente era impensable que una criada estuviera presente en un baile aristocrático. "En aquella época, era imposible que un caballero esperara que una doncella estuviera en un baile", cuenta Brownell, según recoge Vogue.

La propia Jess Brownell reconoce que el recurso exige cierta suspensión de incredulidad por parte del espectador, pero insiste en que era necesario para el desarrollo del personaje. "Es una locura en cierto modo que no la reconozca, y se le pide al público que suspenda voluntariamente la incredulidad", explica. "Pero también se debe a que nos basamos en el hecho de que la clase en esa época hacía que los sirvientes fueran prácticamente invisibles. Incluso para Benedict, que es progresista en muchos otros sentidos, el hecho de que no pueda ver más allá de la clase de Sophie para comprender que se trata de la misma mujer es parte de la trama del personaje en esta temporada".

