El parque de atracciones interior más impresionante del mundo tendrá un nuevo as bajo la manga: el universo de Harry Potter

No han faltado libros, películas ni por supuesto tampoco atracciones del mundo mágico de Harry Potter en todos estos años. De recrear lugares como el Callejón Diagón o hacer que los visitantes enarbolen varitas mágicas, la presencia del personaje en parques de Universal ha sido amplia, con la última incorporación siendo toda un área dedicada en Universal Epic Universe al Ministerio Mágico.

Estas recreaciones son tan costosas que en los parques las han querido mantener separadas, también como una suerte de reclamo. Los fans que quieran ver el Callejón Diagón deberán hacerlo en Universal Studios, mientras que los que quieran tener una recreación de Hogwarts se tienen que ir a Islands of Adventure. Esto cambiará próximamente con Warner Bros. World, el parque de Abu Dabi que ya alberga sagas como Batman o Scooby Doo, y que juntará por primera vez ambas localizaciones clásicas bajo el mismo techo.

La llamada "Fase 2" del parque ya está en camino. Anunciada con anterioridad la llegada de la saga mágica, es ahora cuando empiezan a salir a la luz fotografías de la construcción de una ambiciosa expansión que estima que aumentará en un 26% el tamaño del parque. Con 153,000 metros cuadrados, se llevó el Guinness al parque de atracciones de interior más grande del mundo hasta que en 2023 se lo arrebató el Chimelong Spaceship de China.

De momento se sabe poco de la expansión en sí, más allá de que será la primera atracción de Harry Potter del mundo en no estar llevada por Universal. Las fotografías hacen referencia a las dos localizaciones previamente mencionadas, así como al Bosque Prohibido y a una atracción sin detallar. Fuera de la franquicia de Potter, la expansión también apunta a una nueva montaña rusa de Superman.

La ambientación es el fuerte de un sitio que ya cuenta con sus propias calles de Gotham City o una plaza principal al estilo de Hollywood de los años 30. Tiene seis áreas que suman un total de 29 atracciones, y cada área está dedicada a una franquicia de Warner. La apuesta de las grandes marcas occidentales con Oriente Medio sigue siendo patente. Con un nuevo Disneyland también planeado para inaugurarse en Abu Dabi.

Imágenes: Universal Studios Hollywood, Warner Bros.

