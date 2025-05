La gente está haciendo tres horas de cola para montarse en esta recién inaugurada atracción de Harry Potter. Es una maravilla tecnológica e "imprescindible" para los fans

Ayer mismo en Orlando, Florida, la misma ciudad que cobija el popularísimo Disney World, Universal inauguró su competencia directa. Universal Epic Universe es el primer gran parque temático en Estados Unidos en 25 años, y llega con toda la artillería pesada para conquistarlos a todos, con áreas dedicadas a la nostalgia nintendera de Super Nintendo World o los monstruos clásicos de Universal.

Pese a la variedad de su oferta, parece que una atracción fue especialmente popular. Si bien se ha reportado que las colas fueron bastante fluidas por todo el parque, no fue el caso de 'Harry Potter: Battle at the Ministry', con la que se llegaron a registrar colas de hasta tres horas y una aplicación donde pedir tu hueco saturada. Y eso que el parque limitó el aforo en su inauguración, por lo que es una cifra que podría facilmente aumentar cuando comience la temporada alta del parque.

Un poco se veía venir. La atracción es el reclamo principal del área de Wizarding World, ambientado en las calles parisinas de los años veinte que los fans vieron en 'Animales Fantásticos'. Visitantes que ya han podido ir al parque la citaban como su atracción más anticipada, y se la está viendo muy arriba en los rankings que se están haciendo estos días de las atracciones del parque.

Para los fans desde luego lo merece. Al furor habitual con la franquicia mágica entre millenials se le suma un sistema bastante novedoso que ha resultado de especial interés a cualquier amante de los parques temáticos. La atracción es una dark ride (totalmente de interior) que monta a los visitantes en una réplica de los ascensores del ministerio. Se trata de un vehículo capaz de moverse en cualquier dirección, desplazándose entre diferentes pantallas y animatrónicos.

La adrenalina no es el foco final aquí sino la inmersión. En su review, en AttractionsMagazine afirmaban que es fácil olvidar que estás viendo pantallas en absoluto, debido a la gran calidad de imagen y de las actuaciones. Estas nos cuentan una historia original dentro del canon de Harry Potter que ocurre después de las películas. En la atracción interpretamos a un ciudadano mágico más en el que un tour por el ministerio se ve trastocado por el ataque de Dolores Umbridge y sus mortífagos.

El resultado es una experiencia que algunos ya están llamando "imprescindible" para los fans, tanto por el cómputo de la experiencia que va más allá del mero entretenimiento como por su valor narrativo dentro del canon, que incluye detalles como una cola previa totalmente tematizada y llena de guiños de la franquicia. La atracción también guarda alguna sorpresa como la vuelta de Imelda Staunton interpretando a Dolores Umbridge 15 años más tarde.

'Harry Potter: Battle of Ministry' se suma a una tedencia creciente en los parques temáticos, la de apostar por el espectátulo y el storytelling en lugar de las fórmulas de atracciones tradicionales. Conforme estos megaparques van aumentando su inversión por las grandes franquicias, también suben las expectativas de un público que busca atracciones cada vez más sofisticadas, y que no se va a contentar con una mera montaña rusa decorada.

Imágenes: Universal, Universal Parks News Today

