Así es Universal Epic Universe: cinco grandes reinos, atracciones innovadoras y la ambición de destronar al parque más famoso del mundo

Los fans de los parques de atracciones deberían tener apuntado el 22 de mayo en sus calendarios. Tras años de expectación, unas previews estupendas y con grandes ambiciones, será entonces cuando Universal inaugure su parque más importante hasta la fecha. Llamado Universal Epic Universe, supone el comienzo de una nueva era para la compañía, que no tiene miedo en admitir que quieren posicionarse los primeros en la industria.

El parque abrirá en Orlando, la misma ciudad norteamericana que desde 1971 lleva albergando Disney World, el que se mantiene como el parque más popular del mundo. Es una declaración de intenciones que queda patente una vez vemos la escala. Epic Universe ocuparará unas 44,5 hectáreas, lo que lo hace un poco más grande que Magic Kingdom, el parque principal de Disney World que ocupa unas 43 hectáreas.

Reinos de fantasía y grandes sagas

Aunque Disney tiene un gran filón con sus clásicas mascotas y universos transmedia como Star Wars, no es la única compañía que puede presumir de sagas. Epic Universe abrirá con cinco zonas muy distintivas. Dark Universe es una vuelta a los clásicos monstruos de Universal. Super Nintendo World es una adaptación del parque japonés de Mario Bros, Donkey Kong y compañía cuyo encanto ha dado la vuelta al mundo. Ministry of Magic traerá un escenario icónico del mundo de Harry Potter. Isle of Berk dará vida a las icónicas criaturas de 'Cómo entrenar a tu dragón'.

Por último, Celestial Park funciona como centro neurálgico, un floral mundo original de fantasía que conectará con las demás áreas a través de portales y que también contará con algún guiño cinéfilo, como un restaurante que homenajea el clásico 'Viaje a la Luna' de Méliès. En total son 11 grandes atracciones en su inauguración, y eso sin contar otras áreas recreativas como los espectáculos o las zonas interactivas en el área de Super Nintendo World.

Entre las más alabadas está Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, atracción que monta a los visitantes en un brazo mecánico para reinterpretar la clásica historia de Frankenstein. Incluso más inmersiva se comenta que es Harry Potter and the Battle at the Ministry, una innovadora dark ride que monta a los visitantes en un "ascensor" que se mueve en todas las direcciones por el ministerio de magia, mientras huyen de un ataque de los mortífagos.

Animatrónicos que rivalizan con la competencia

Para dar vida a universos tan queridos, una de las grandes sorpresas del parque está en la ambientación y sus animatrónicos. Personajes como Frankenstein parecen, apropiadamente, cobrar vida dentro de sus paredes, mostrando un amplio abanico de expresiones faciales y movimientos muy naturales de las extremidades. Atracciones como la de Harry Potter combinan esto con proyecciones para añadir a la inmersión de sus complejas escenas.

Basándonos en las previews, los reyes del lugar parecen eso sí ser los dragones de la Isla de Berk. Contando con la avanzada robótica de Boston Dynamics, el parque pone incluso a estas criaturas en movimiento para la sorpresa de los visitantes, y llevan meses anticipando que podremos ver a un dragón volador sobrevolando el parque, que hará uso de tecnología dron.

Margen de expansión

Aunque el parque es evidentemente el plato principal, solo ocupa 44 hectáreas de las 303 adquiridas para los terrenos del resort. Adyacentes al parque, Epic Universe abre con tres hoteles que entran igualmente por los ojos: Terra Nova, Helios Grand y Stella Nova. La estética de ciencia ficción es predominante, especialmente notoria en un Stella Nova que va directamente a atacar al corazón de los amantes de la sci-fi sesentera.

Aunque su tamaño total no es nada desdeñable, sí queda lejos de un resort de Disney World que hoy cuenta con cuatro grandes parques y unas cincuenta atracciones combinadas entre todos. Tiempo al tiempo, aunque los planes de Universal están centrados en esta inaguración, ya se les ha escapado otras posibles incorporaciones para el futuro como el mundo de 'Wicked'.

