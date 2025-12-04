Solo 6 episodios han bastado para probar que se equivocaron cancelando 'Blue Bloods'. Su spin off con Donnie Wahlberg arrasa y tendrá temporada 2

Más de un año después, la decisión de finiquitar 'Blue Bloods' tras su temporada 14 sigue siendo de las más incomprensibles de la televisión generalista contemporánea. Simplemente por el hecho de que daba la sensación clarísima de que todavía no había llegado la hora de despedirnos de los Reagan debido a la gran popularidad de la serie policíaca.

Algo que está demostrando, y con creces 'Boston Blue'. El spin off protagonizado por Donnie Wahlberg como Danny Reagan se estrenó en Estados Unidos el pasado 17 de octubre y ha recibido el apoyo multitudinario del público. Tanto es así que la cadena norteamericana CBS ha decidido renovarla por una temporada 2 tras tan solo 6 episodios (de 20) emitidos.

Reagan plateado

Una renovación que viene no solo por una audiencia televisiva sólida, de una media de ocho millones de espectadores, también por el streaming en el que han notado una subida del 87% respecto a la temporada final de 'Blue Bloods'. No ha sido la única renovación de un spin-off, también 'Sheriff Country' (derivada de 'Fire Country') tendrá temporada 2.

Un triunfo por parte de la franquicia que han trasladado al hijo del comisario Frank Reagan (Tom Selleck) de Nueva York a Boston, pero manteniendo un poco esa mezcla entre drama policíaco y familiar que hizo a la serie madre tan especial. En esta ocasión no tenemos la saga de los Reagan sino de los Silver, con sus propias cenas familiares y Lena Silver (Sonequa Martin-Green) como nueva compañera de Danny sirviendo de punto de entrada.

'Boston Blue' cuenta en su reparto principal con Gloria Reuben como Mae Silver, Ernie Hudson como el reverendo Edwin Peters, Maggie Lawson como Sarah Silver y Marcus Scribner como Jonah Silver. Además tenemos presencia de Mika Amonsen como Sean Reagan y Marisa Ramirez como Maria Baez, además de la apariciones como estrella invitada de Bridget Moynahan como Erin.

En Espinof | Las 29 mejores series de intriga y suspense

En Espinof | Las mejores series de 2025