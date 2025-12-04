HOY SE HABLA DE

Solo 6 episodios han bastado para probar que se equivocaron cancelando 'Blue Bloods'. Su spin off con Donnie Wahlberg arrasa y tendrá temporada 2

Los espectadores estadounidenses se han incorporado en masa a 'Boston Blue'

Asset Marquee 884b39c0 6f0f 45db B35a B979799b4385
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6758 publicaciones de Albertini

Más de un año después, la decisión de finiquitar 'Blue Bloods' tras su temporada 14 sigue siendo de las más incomprensibles de la televisión generalista contemporánea. Simplemente por el hecho de que daba la sensación clarísima de que todavía no había llegado la hora de despedirnos de los Reagan debido a la gran popularidad de la serie policíaca.

Algo que está demostrando, y con creces 'Boston Blue'. El spin off protagonizado por Donnie Wahlberg como Danny Reagan se estrenó en Estados Unidos el pasado 17 de octubre y ha recibido el apoyo multitudinario del público. Tanto es así que la cadena norteamericana CBS ha decidido renovarla por una temporada 2 tras tan solo 6 episodios (de 20) emitidos.

Reagan plateado

Una renovación que viene no solo por una audiencia televisiva sólida, de una media de ocho millones de espectadores, también por el streaming en el que han notado una subida del 87% respecto a la temporada final de 'Blue Bloods'. No ha sido la única renovación de un spin-off, también 'Sheriff Country' (derivada de 'Fire Country') tendrá temporada 2.

El final explicado de 'Blue Bloods'. El showrunner de la serie policíaca habla de ese letal tiroteo y de la gran ausencia en la última cena de los Reagan
En Espinof
El final explicado de 'Blue Bloods'. El showrunner de la serie policíaca habla de ese letal tiroteo y de la gran ausencia en la última cena de los Reagan

Un triunfo por parte de la franquicia que han trasladado al hijo del comisario Frank Reagan (Tom Selleck) de Nueva York a Boston, pero manteniendo un poco esa mezcla entre drama policíaco y familiar que hizo a la serie madre tan especial. En esta ocasión no tenemos la saga de los Reagan sino de los Silver, con sus propias cenas familiares y Lena Silver (Sonequa Martin-Green) como nueva compañera de Danny sirviendo de punto de entrada.

'Boston Blue' cuenta en su reparto principal con Gloria Reuben como Mae Silver, Ernie Hudson como el reverendo Edwin Peters, Maggie Lawson como Sarah Silver y Marcus Scribner como Jonah Silver. Además tenemos presencia de Mika Amonsen como Sean Reagan y Marisa Ramirez como Maria Baez, además de la apariciones como estrella invitada de Bridget Moynahan como Erin.

En Espinof | Las 29 mejores series de intriga y suspense

En Espinof | Las mejores series de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios